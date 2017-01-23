

ABD'de başkanlık görevini cuma günü devralan Donald Trump'ın açıklamalarının ardından doların diğer para birimler ve emtialar karşısında düşüşe geçmesi altın fiyatının da yükselmesini sağladı. Altının ons fiyatı, cuma günü başlayan yükselişini yeni haftaya da taşıdı ve 22 Kasım 2016 tarihinden bu yana en yüksek seviyesi olan 1.220 doları gördü.







Donald Trump, cuma günü gerçekleştirilen törenle yemin ederek ABD'nin 45'inci başkanı oldu. Trump'ın, konuşmasında, ekonomi alanındaki planları hakkında detay vermemesi dikkati çekerken, "korumacı" olarak algılanan ticaret açıklamaları dolar endeksinin değer kaybetmesine neden oldu.



Çeyrek altın 242, Cumhuriyet altını 988 liradan satılıyor







Ons altın, analistlerin direnç olarak nitelendirdikleri 1.220 dolar seviyesinden gelen kar satışları ile kazançlarının bir kısmını geri verse de saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,5 artışla 1.215 dolar seviyesinde işlem görüyor.







Yurt içinde ise gram altın, dolar kuru ve altının ons fiyatındaki yükselişin etkisiyle 147,8 liraya kadar çıktı ve şu dakikalarda yüzde 0,7 primle 147,5 lira seviyesinde dengelendi. Şu dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 242, Cumhuriyet altını 988 liradan satılıyor.







kaynak:AA