Altının ons fiyatı, dün akşamki ABD Merkez Bankası kararlarının ardından bin 296 dolar ile yaklaşık 4 haftanın en düşük seviyesini gördü.

ABD Merkez Bankası (Fed) kararı sonrasında dün akşam düşüşe geçen ons altın, günü yüzde 0,8 azalışla 1.301 dolardan tamamladı. Altının ons fiyatı, bugün 1.296 dolar ile 28 Ağustos'tan bu yana en düşük seviyesini görmesinin ardından saat 09.50 itibarıyla bu seviyenin hemen üzerinde dengelendi.

ÇEYREK 241 LİRA, CUMHURİYET 985 LİRA

Altının gram fiyatı ise yatay seyirle 146,5 liradan işlem görürken, Kapalıçarşı'da çeyrek altın 241 lira, Cumhuriyet altını da 985 liradan satılıyor.

"FAİZ ARTTIRIMI İHTİMALİ MASADA"

AA Finans Analisti İslam Memiş, altın fiyatlarının, Fed'in, bilanço küçültmeye ekim ayında başlayacağını ve faiz artırımlarının kademeli olarak devam edeceğini duyurmasının ardından değer kaybettiğini kaydetti. Fed'in beklentiler doğrultusunda faizleri değiştirmediğini anımsatan Memiş, aralıkta faiz artırımı ihtimalinin masada olduğunu söyledi.

Kaynak: haberinburada