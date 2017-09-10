ALTINORDU'NUN 20'LİK YENİ YILDIZI BARIŞ ALICI, MESSİ GOLÜ ATTI
TFF 1. Lig'de 4. hafta mücadelesinde Altınordu evinde lider Çaykur Rizespor'a 4-3 mağlup oldu. Çaykur Rizespor, üst üste 4. galibiyetini alarak 12 puanla zirvedeki yerini korudu. İzmir temsilcisi ise art arda 2. yenilgisini alarak 4 puanda kaldı.
GOLLER
Çaykur Rizespor'un gollerini 28. dakikada Samu, 54. dakikada Kweuke, 69. ve 77. dakikada Süleyman atarken, ev sahibi ekibin golleri 62. dakikada Barış'tan, 85. dakikada Kerim Avcı'dan, 90+3. dakikada Mirkan'dan geldi. Altınordu'nun genç yeteneği Barış Alıcı'nın golü de göz kamaştırdı.
ERDOĞAN KIRMIZI KART GÖRDÜ
Altınordu'da Erdoğan, 52. dakikada direkt kırmızı kart görerek oyundan atıldı.
Altınordulu Barış Alıcı'nın Rize'ye attığı harika gol.Oktay Derelioğlu vs. Belçika tadı verdi bir an. pic.twitter.com/uIRZNPIKId— ebubekir kaplan (@ebekr) 9 Eylül 2017
Kaynak: haberinburada
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