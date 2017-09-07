Bartın'ın Amasra ilçesinde Roma dönemine ait tarihi Kemerdere Köprüsü'nün altı defineciler tarafından kazıldı. Ekipler 1 ton toprağın çıkarıldığını tespit etti.

Bartın'ın Amasra ilçesinde Roma dönemine ait tarihi Kemerdere Köprüsü'nün altı defineciler tarafından kazıldı.

5 METRELİK BOŞLUK OLUŞTU

İlçeye 3 kilometre uzaklıkta Cevizlik Vadisi'nde bulunan ve Roma İmparatoru Claudius döneminde Roma yol ağının bir parçası olarak yapılan Kemerdere Köprüsü'nde kaçak kazı yapıldığı ihbarını alan Amasra Müze Müdürlüğü ekipleri bölgede inceleme yaptı.

Ekipler, ayak kısmında Roma-Pontus savaşlarında 7 askerin mızrak savaşı yaptığını anlatan kabartma bulunan köprünün altında, tünel şeklinde yaklaşık 5 metrelik boşluk oluştuğunu tespit etti.

1 TON TOPRAK ÇIKARMIŞLAR

Restorasyon için hazırlık çalışmalarının sürdüğü köprünün altından yaklaşık 1 ton toprak çıkarıldığı da ekipler tarafından belirlenince, Amasra Müze Müdürlüğü kaçak kazıyla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulundu.

POLİS KAZI YAPANLARI YAKALAMAK İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATTIPolis ekiplerinin incelemesinin ardından, kazıyı yapan kişi veya kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Bu arada, definecilere ait kazma, kürek, demir murç ve eldivenlerin yanı sıra gıda maddelerinin alana terk edildiği görüldü.

Kaynak: haberinburada