AMASRA'DA DEFİNE İÇİN ANTİK KÖPRÜNÜN ALTINI OYDULAR
Bartın'ın Amasra ilçesinde Roma dönemine ait tarihi Kemerdere Köprüsü'nün altı defineciler tarafından kazıldı. Ekipler 1 ton toprağın çıkarıldığını tespit etti.
Bartın'ın Amasra ilçesinde Roma dönemine ait tarihi Kemerdere Köprüsü'nün altı defineciler tarafından kazıldı.
5 METRELİK BOŞLUK OLUŞTU
İlçeye 3 kilometre uzaklıkta Cevizlik Vadisi'nde bulunan ve Roma İmparatoru Claudius döneminde Roma yol ağının bir parçası olarak yapılan Kemerdere Köprüsü'nde kaçak kazı yapıldığı ihbarını alan Amasra Müze Müdürlüğü ekipleri bölgede inceleme yaptı.
Ekipler, ayak kısmında Roma-Pontus savaşlarında 7 askerin mızrak savaşı yaptığını anlatan kabartma bulunan köprünün altında, tünel şeklinde yaklaşık 5 metrelik boşluk oluştuğunu tespit etti.
1 TON TOPRAK ÇIKARMIŞLAR
Restorasyon için hazırlık çalışmalarının sürdüğü köprünün altından yaklaşık 1 ton toprak çıkarıldığı da ekipler tarafından belirlenince, Amasra Müze Müdürlüğü kaçak kazıyla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulundu.
POLİS KAZI YAPANLARI YAKALAMAK İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATTIPolis ekiplerinin incelemesinin ardından, kazıyı yapan kişi veya kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Bu arada, definecilere ait kazma, kürek, demir murç ve eldivenlerin yanı sıra gıda maddelerinin alana terk edildiği görüldü.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Cumhurbaşkanı Erdoğan Ve Rusya Devlet Başkanı Putin, Külliyede Görüştü
- Noel Ve Şeb-İ Arus'u Aynı Etkinlikte Kutlayacak Olan Beşiktaş Belediyesine Tepki Yağdı
- Beyoğlu'nda Metruk Bina Çöktü, Enkaz Altında Bir Kişi Can Verdi
- Kardak'ta Gerginlik! Türk Balıkçıları Taciz Eden Yunan Botlarını Türk Botları Engelledi
- İsrail, Kudüs Direnişinin Sembol İsmi Cuneydi'nin Gözaltı Süresini Uzattı
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Rusya: Abd, Yeni Suriye Ordusu Kuruyor!
- Mesajlaştığı Kadınla Buluşmak İçin Kilometrelerce Yol Giden Çinli, Kadının Kocasından Kırbaç Yedi
- Putin, Öğrenciyken Filmlerde Dublörlük Yapmış
- Kudüs İçin Alınan Tarihi Kararların Ardından Süreç Nasıl İşleyecek?
- Ramallah'ta Büyük Bir Türk Bayrağı Taşıyan Filistinli İsrail Polisine Meydan Okudu
Bu Haberle İlgili Yorumlar