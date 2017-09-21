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AMAZON.COM, TÜRK TEKSTİL ÜRÜNLERİNİ İNCELEMEK İÇİN DENİZLİ'YE GELDİ


Amazon.com, Türk Tekstil Ürünlerini İncelemek İçin Denizli'ye Geldi
Tarih : 21 Eylül 2017, 13:30
Puan Ver : Amazon.Com, Türk Tekstil Ürünlerini İncelemek İçin Denizli'ye Geldi(8/10)4

Lüksemburg merkezli Amazon Europe'un üst düzey yöneticileri, Shibu Thrakan, Otavio Alves, Krishna Murali ve Gül Sönmez'den oluşan heyet, Denizli İhraçatçı Birliklerinde (DENİB) ihracatçılara sunum yaptı. Heyet adına açıklama yapan Shibu Thrakan, Amazon'un dünya yapılanması ve bu platformda ticaret yapma yöntemleri hakkında bilgi vererek, Türk firmalarıyla nasıl iş birliği yapabileceklerini anlattı.

"TÜRK FİRMALARI, ÜRÜNLERİYLE AMAZON'A DAHİL OLABİLİR"

Türk firmalarının Amazon markasıyla veya bu platform için özel geliştirdikleri marka ve ürünlerle ağa dahil olabileceklerini anlatan Thrakan, bugün sağladıkları irtibatlar sonrası firmalarla doğrudan görüşme aşamasına geçebileceklerini ifade etti.

Thrakan, Türkiye'nin lojistik anlamda ağa dahil olma konusunda eksikliğinin bulunmadığını, Avrupa'nın hemen yer yerine her gün lojistik transferin mümkün olmasının önemli bir avantaj olduğunu dile getirdi.

"E-TİCARETTE DE BAŞARI SAĞLAMAK İSTİYORUZ"

DENİB Başkanı Süleyman Kocasert de AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ekonomi Bakanlığı desteğiyle nitelikli alım heyeti organizasyonu kapsamında ağırladıkları Amazon EU'nun Denizli'den yapacağı alımların ileriki dönemde hızla artmasını beklediklerini söyledi.

Türk ev tekstili ürünlerini "Turkish towel" adı altında pazarlamaya çalıştıklarını, dünya genelinde bilinir bir marka haline geldiklerini aktaran Kocasert, geleneksel dağıtım kanallarındaki başarıyı e-ticarette de geliştirmeyi planladıklarını anlattı.

Bu kapsamda önde gelen e-ticaret portalı Alibaba'nın ardından Amazon'u da ağırladıklarını bildiren Kocasert, firma yetkililerinin kentte havlu, bornoz ve ev tekstili fabrikalarını ziyaret ettiğini, üretim teknolojisi, kalitesi ve servis hızını yerinde görme imkanı bulduğunu anlattı.

"AMAZON POTANSİYELİMİZİ FARK ETTİ"

Amazon Europe'un şirketin küresel yapılanması içinde farklı bir konumunun bulunduğunu, kendi markaları altında üretim yaptırarak bir nevi "internet üzerinde perakendecilik" yaptığını kaydeden Kocasert, şöyle devam etti:

"Amazon'un Türkiye'ye bakış açısında son dönemde çok olumlu gelişmeler var. E-ticaret açısından çok yüksek potansiyeli barındırıyoruz. Amazon da bunu fark etmiş durumda. Sanıyorum doğru üretici ve doğru alıcı iyi bir platformda bir araya geldi, çok kısa zamanda iyi çıktılar alacağız. Günün sonunda Amazon'un Türkiye'den çok memnun ayrılacağını ve sonuç olarak Türk ev tekstili ürünlerinin bu platformdan ciddi bir pay alacağına inanıyorum."

MARKALAŞMA KONUSUNDA FİRMALAR ÇABA GÖSTERİYOR

Kocasert, dünyada e-ticaret hacminin hızla büyüdüğünü, Türkiye'nin ise henüz emekleme aşamasında olduğunu belirterek, bu konuda ihracatçıda farkındalığın oluştuğunu, internet ortamında markalaşma konusunda birçok firmanın çabasının bulunduğunu aktardı.

Ev tekstili sektörünün toplam ihracatı içinde e-ticaretin henüz yüzde 5'in altında bir paya sahip olduğunu bildiren Kocasert, "E-ticaret altyapısını kısa sürede 2, 3 hatta 4 katına çıkarma hedefimiz var. Önümüzdeki 3 yıl içinde Denizli'nin toplam ticaret hacminde e-ticaretin payı yüzde 5'in üzerine çıkacak, 2023 için de iki haneli rakamları konuşuyor olacağız." dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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