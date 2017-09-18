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Ambulansa taşınırken bile elindeki armudu yemeye devam etti!

AMBULANSA TAŞINIRKEN BİLE ELİNDEKİ ARMUDU YEMEYE DEVAM ETTİ!

Bursa'nın İznik ilçesinde yaralı halde bulunan alkollü şahsın ambulansa taşınırken elindeki armudu yemeye devam etmesi dikkat çekti.

Tarih : 18 Eylül 2017, 22:40
Puan Ver : Ambulansa Taşınırken Bile Elindeki Armudu Yemeye Devam Etti!(6/10)2

Bursa'nın İznik ilçesinde kolundan yaralı halde kaldırımda yarı çıplak yatan alkollü vatandaş, sedye üzerinde ambulansa konulurken elindeki armudu yemeyi de ihmal etmedi.

İHBAR ÜZERİNE POLİS GELDİ

Olay, akşam saatlerinde İznik-Orhangazi yolu üzerinde meydana geldi. 155'i arayan bir kişi, kaldırımda yarı çıplak hareketsiz yatan biri olduğunu ihbar etti. Olay yerine giden polis, yerde yatan kişinin Z.D. (46) olduğunu tespit etti.

AMBULANSA TAŞINIRKEN BİLE ARMUDU YEMEYE DEVAM ETTİ

Yüksek oranda alkol aldığı tespit edilen şahsı ayağa kaldırmakta güçlük çeken ekipler, çareyi ambulans çağırmakta buldu. 112 ekiplerinin sedyeye koyduğu Z.D, elindeki armudu yiyerek ambulansa bindi.

AYNI GÜNDE 3 KEZ ACİL SERVİSE GÖTÜRÜLMÜŞ

Rahat tavırları ile dikkat çeken Z.D'nin bugün acil servise üçüncü gidişi olduğu öğrenildi. 112 yetkilileri, kolunda kesik oluşan kişiye bugün üçüncü kez müdahalede bulunduklarını ifade etti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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