AMCALARI TARAFINDAN ÖLDÜRÜLEN AFGAN ÇOCUKLAR AYNI TABUT İÇERİSİNDE UĞURLANDI
Nevşehir'de önceki gün amcaları tarafından öldürülen Afgan iki kardeş, son yolculuklarına aynı tabut içerisinde uğurlandı.
BİR TABUTTA İKİ KÜÇÜK BEDEN
Nevşehir'de amcaları tarafından öldürülen iki Afgan çocuk son yolculuklarında da ayrılmadı. Kurşunlu Camii'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazı ile son yolculuklarına uğurlanan 3 yaşındaki Rustam R. ve ablası 5 yaşındaki Sahar R., aynı tabut içerisinde son yolculuğuna uğurlandı.
ANNE SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ
Cenaze törenine Nevşehir Valisi İlhami Aktaş'ın yanı sıra Afgan vatandaşlar ve çok sayıda vatandaş katıldı. Küçük çocukların annesi, cenaze namazının ardından sinir krizi geçirdi. Kılınan cenaze namazının ardından çocuklar Kaldırım Mezarlığı'na defnedildi.
NE OLMUŞTU?
Karasoku Mahallesi Demir Hafız Caddesi'nde meydana gelen olayda Afgan Punam R., kayınbiraderi Rami R.'nin kendisi ve iki çocuğunu bıçakladığı iddiasıyla yardım istemiş, olay yerine giden sağlık ekipleri iki kardeşin hayatını kaybettiğini belirlemişti.
Kaynak: haberinburada
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