

AMD yeni yüksek performanslı masaüstü AMD Ryzen işlemci ailesinin yarattığı heyecanın ardından bu işlemcilerin uyumlu olacağı AM4 soketli anakartları duyurdu.



AMD CES 2017 kapsamında 17 ileri PC sistem entegratörünün ürettiği AMD Ryzen işlemci tabanlı en yüksek performanslı bilgisayar sistemlerini sergiledi. Üçüncü parti CPU soğutucu tasarımlarının da yer aldığı alan büyük ilgiyle karşılandı. PC OEM üreticilerinin ürettiği AMD Ryzen tabanlı sistemlerin lansman zamanında açıklanması bekleniyor.



Yeni Yonga setleri ve Anakartlar



AMD ASRock, Asus, Biostar, Gigabyte ve MSI'ın gelecek iki masaüstü Ryzen yonga seti olan X370 ve X300 üzerine inşa ettiği yeni anakartları duyurdu. Hız aşırtma ve çift grafik kartı desteği sunan X370 yonga seti temelli anakartlar en yüksek performansı, en yeni özellikleri ve üstün I/O bağlantıları birlikte sunuyor. X300 ise mini-ITX küçük form faktörlü performans sistemleri için tasarlandı. Her iki kartın da sahip olduğu özellikler şöyle:







Çift kanal DDR4 bellek









NVMe









2 SATA cihaz desteği









USB 3.1 Gen 1 ve Gen 2









PCIe 3.0 yeteneği







AM4 yonga setleri kullanıcılara USB, grafik, veri ve diğer I/O'lar için özel PCIe yolları sunarak güçlü, ölçeklenebilir ve kararlı performans deneyimi sunuyor. CES 2017 kapsamında sergilenen anakartlar ise şöyle:







ASRock X370 Taichi, ASRock X370 Gaming K4, ASRock AB350 Gaming K4 & ASRock A320M Pro4









Asus B350M-C









Biostar X370GT7, Biostar X350GT5 & Biostar X350GT3









Gigabyte GA-AX370-Gaming K5, Gigabyte GA-AX370-Gaming 5, Gigabyte AB350-Gaming 3 & Gigabyte A320M-HD3









MSI A320M Pro-VD, MSI X370 Xpower Gaming Titanium, MSI B350 Tomahawk & MSI B350M Mortar







AMD Ryzen işlemci temelli PC'ler



Masaüstü bilgisayarlara özlenen yenilikçilik ve rekabeti getirme amacıyla AMD ile birlikte çalışan Cyberpower, Maingear ve Origin gibi özel bilgisayar tasarımcıları AMD Ryzen işlemcilerini temel alan bir dizi rüya bilgisayar tasarladı. Egzotik özel su soğutmalı tasarımlardan daha rafine pratik çözümleri de kapsayan bu bilgisayarlar CES 2017 kapsamında sergileniyor.



Yeni 3. Parti Soğutma Çözümleri



Seçkin, sessiz ve etkili soğutma çözümlerine odaklanan veya hız aşırtmak isteyen bilgisayar tutkunları için AMD 15 en iyi soğutma üreticisi ile birlikte çalışıyor. Yeni AM4 uyumlu ürünlere yönelik ultra sessiz hava soğutma için Noctua NH-D15 ve NH-U12S'i duyururken EKWB ise AM4 desteğini özel su soğutma çözümlerine dahil ettiğini açıkladı.



AMD Ryzen işlemci tabanlı PC'ler, AM4 anakartlar ve uyumlu soğutma çözümlerinin 2017 yılının ilk çeyreğinde pazara sunulması bekleniyor.



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