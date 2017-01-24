Altın 6 Haftanın En Düşüğünde
Cezaevindeki Demirtaş'a Bir Kötü Haber Daha!
Efsanelerden Trump Gideri!
Galatasaray'dan Hakem İsyanı!
'mesajım Enosis Hayali Kuranlaradır'
Ağrıyan Diş İçin Sakın Kullanmayın Çünkü…
Hdp Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ'ın Milletvekilliği Düştü
Dev Projemize Bir Talip Daha!
Psikiyatristler Fetö'cü Hainlerin İlk Sözleri...
Hamza Hamzaoğlu'ndan Fenerbahçe İddialarına Cevap!
Gaziosmanpaşa'da Kahvehaneye Silahlı Saldırı
Otomobil Devi Satılıyor! İşte Değeri
Suudi Arabistan'dan Flaş Suriye Kararı!
Acun Açıkladı! Resmen Ezdi Geçti...
İstanbul Valisi Şahin'den 'bekçi' Açıklaması
Hdp'li İdris Baluken Gözaltına Alındı
Eş Katili Cezaevinde İntihar Girişiminde Bulundu
Kadınların O Sorununu Ortadan Kaldırıyor
Krasnodar Kafilesi İstanbul'a Geldi!
Hdp'li Konca'nın Yargılanmasına Başlandı

amerika'da felaketin bilançosu büyüyor

AMERİKA'DA FELAKETİN BİLANÇOSU BÜYÜYOR

ABD'nin güneydoğusunda etkili olan hortum nedeniyle hayatını kaybeden kişilerin sayısının 20'ye yükseldiği bildirildi.

Tarih : 24 Ocak 2017, 11:26
Puan Ver : Amerika'da Felaketin Bilançosu Büyüyor(8/10)7


100'DEN FAZLA EV YIKILDI 588 EVDE HASAR VAR



Mississippi Acil Durum Yönetim Kurumundan yapılan açıklamaya göre, hortum sadece Forrest County'de 411 evin tamamen yıkılmasına ya da büyük zarar oluşmasına yol açtı. Aynı bölgede 588 evde küçük çaplı hasar meydana geldi. Eyaletin diğer yönetim birimlerinde de evlerde büyük zarara yol açan hortum, toplamda bin 100'den fazla evin yıkılmasına neden oldu.



Hortum yüzünden Georgia, Florida ve Mississippi eyaletlerinde yaşamını yitiren kişi sayısı 20'ye çıktı.



 



kaynak:dünya








Etiketler: Amerika  Da  Felaketin  Bilançosu  Büyüyor    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER