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Amerikalı Astronot, 288 Gün Sonra Rekor Kırarak Dünyaya Döndü

AMERİKALI ASTRONOT, 288 GÜN SONRA REKOR KIRARAK DÜNYAYA DÖNDÜ

288 gündür uzay istasyonunda çalışmalar yürüten Amerikalı astronot, iki meslektaşıyla birlikte Kazakistan'a iniş yaptı. Bu göreviyle birlikte 665 gün uzayda kalarak rekor kırdı.

Tarih : 03 Eylül 2017, 13:30
Puan Ver : Amerikalı Astronot, 288 Gün Sonra Rekor Kırarak Dünyaya Döndü(5/10)1

Amerikalı astronot Dr. Peggy Whitson (57), 288 günün ardından uzay istasyonundan ayrılarak iki meslektaşıyla birlikte Soyuz kapsülü ile Kazakistan'a iniş yaptı.

"UZAYDA EN UZUN KALAN KADIN"

Whitson, bu görevindeki 288 günle birlikte toplamda 665 gün uzayda kalarak "uzayda en uzun süreli kalan Amerikalı" ve "uzayda en uzun süre kalan kadın" ünvanlarıyla dünyaya döndü. Uzaya giden en yaşlı kadın" rekorunun da sahibi olan 57 yaşındaki Dr. Whitson'ın ayrıca en çok uzay yürüyüşü yapan kadın rekoru da bulunuyor.

Whitson ile birlikte Amerikalı Astronot Jack Fischer ve Rus Kozmonot Fyodor Yurchikhin de dünyaya dönüş yaptı. Yurchikhin'in beş ayrı seyahatte toplam 673 gün uzayda kaldığı bildirildi. Genel Sıralamada Yurchikhin en uzun süre uzayda kalma konusunda 7. sırada, Whitson ise 8. sırada yer alıyor.

İLK KEZ 2002'DE UZAYA GİTTİ

İlk kez 2002 yılında uzaya giden ve 2008'de Uluslararası Uzay İstasyonunun komutasını devralan ilk kadın astronot olan Dr. Whitson, son görevinde de UUİ'nin komutasını nisan başında astronot Shane Kimbrough'dan devralmıştı.

REKOR RUS KOZMONOTTA

"Uzayda en uzun süreli kalma rekoru" ise 879 gün ile Rus kozmonotu Gennady Padalka'ya ait bulunuyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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