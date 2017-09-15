ABD'de yapılan bir araştırma, Amerikalıların yarısından fazlasının bin dolarlık bile tasarrufunun olmadığını ortaya koydu.

ABD'li finansal hizmetler şirketi GoBankingRates'in 8 bin kişiyle yaptığı araştırma, Amerikalıların yüzde 57'sinin bankadaki mevduat hesaplarında bin dolarının bile olmadığını gösterdi.

Şirketin önceki yıllardaki araştırmalarına göre, söz konusu oran 2015'te yüzde 62, geçen sene ise yüzde 69 seviyesindeydi.

YÜZDE 39'UN HİÇ PARASI YOK

Araştırmada ayrıca Amerikalıların yüzde 39'unun mevduat hesaplarında hiç parasının olmaması dikkati çekti.

65 YAŞ VE ÜSTÜ DAHA TUTUMLU

Şirketten yapılan açıklamada, mevduat hesaplarında parası olmayan Amerikalıların büyük bölümünün 18-34 yaş arasındaki grupta olduğu vurgulanarak, mevduat hesaplarında en az 10 bin dolar (yaklaşık 30 bin 430 TL) olan kişilerin büyük çoğunluğunun da 65 yaş ve üstündeki yaş grubunda bulunduğu kaydedildi.

Buna göre, 18-24 yaş grubundaki insanların yüzde 46'sının mevduat hesaplarında hiç para yokken, 65 yaş ve üstündeki vatandaşların yüzde 30'unun mevduat hesaplarında en az 10 bin dolar bulunuyor.

KADINLARIN DAHA AZ TASARRUFU VAR

Araştırma ayrıca ABD'de kadınların erkeklere göre daha az tasarrufunun olduğunu ortaya koydu.

Amerikalı kadınların yüzde 41'inin mevduat hesaplarında para yokken, yüzde 20'sinin ise hesaplarında 10 bin doların üzerinde birikiminin olduğu görüldü.

Öte yandan Amerikalı erkeklerin yüzde 37'sinin mevduat hesaplarında para bulunmazken, yüzde 31'inin 10 bin doların üzerinde birikim yaptığı ortaya çıktı.

KADIN ERKEK EŞİTLİĞİ YOK

Açıklamada, belirli iş gruplarında kadınlar ve erkekler arasında istihdam açısından eşitlik olmadığı vurgulanırken, kadınların erkeklere göre iş hayatında daha az maaş almaya devam ettiği bilgisine de yer verildi.

Kaynak: haberinburada