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Amerikan ve Alman firmalarından Türk savunma ürünlerine ambargo!

AMERİKAN VE ALMAN FİRMALARINDAN TÜRK SAVUNMA ÜRÜNLERİNE AMBARGO!

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Amerikan ve Alman firmalarının Türk savunma ürünlerine ambargo uyguladığını, terör örgütlerine daha bonkör davrandıklarını söyledi.

Tarih : 19 Eylül 2017, 17:40
Puan Ver : Amerikan Ve Alman Firmalarından Türk Savunma Ürünlerine Ambargo!(7/10)3

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, "Bugün birçok Amerikan ve Alman firması, savunma ürünlerinde kullandığımız yedek parçaları örtülü bir şekilde ambargo uygulayarak Türkiye'ye vermiyorlar, geciktiriyorlar. Şu anda içinde yaşadığımız durum, tablo bu" dedi.

"TERÖR ÖRGÜTLERİNE DAHA BONKÖRLER"

Terör örgütlerine daha bonkör davranıldığını belirten Canikli, "Hibe filan değil, parasını peşin veriyoruz ama terör örgütlerine karşı son derece bonkör ve eli açık davranıyorlar ama özellikle son yıllarda bu mücadeleyi tamamen kendi imkanlarımızla, kaynaklarımızla yerli savunma ürünleriyle yerine getiriyoruz ve getirmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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