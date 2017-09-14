AMUDA KALKIP AYAKLARIYLA OK ATAN KIZ, HEDEFE ANNESİNİ KOYDU
Amerikalı kızın amuda kalkarak ok atma denemesi yaparken hedefe annesini koyması yürekleri ağza getirdi.
Amerika'da bir kız amuda kalkarak ok atma denemesi yapmak istedi ve hedefe ise annesini koydu. Elinde köpüğü tutan kadıncağız kızına güvenerek bekledi. Kızının köpüğü vurmasıyla derin nefes alan kadının şaşkınlığı kameralara yansıdı.
AMUDA KALKTI, AYAKLARIYLA OK ATTI
Amerikalı kız farklı bir biçimde ok atma stili denedi. Amuda estetik bir biçimde kalkarak iki ayağıyla tuttuğu oku annesine fırlattı. Elinde köpük hedef ile bekleyen yaşlı kadının kızına olan güveni gözler önüne serildi. Güvenini boşa çıkarmayan kızıysa, hedefi vurmayı başardı.
YAŞLI KADININ KORUYUCU KASKI BİLE YOKTU
Kızın hedefi tutturamama ve oku annesine atma ihtimaline karşılık hiçbir koruyucu giysi giymeyen yaşlı kadın, kızının söylediği gibi eline köpüğü alarak bekledi Neyseki korkulan olmadı, kızı annesini değil hedef köpüğü vurdu.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Ypg'liler Tutuştu! Abd'nin Kendilerini Terk Etmesinden Korkuyorlar
- Abd Ve Rus Savaş Uçakları, Suriye'de Burun Buruna Geldi!
- Prens’İn İntikamı! Filistin Vatandaşlığı Da Olan Ürdünlü İş Adamı, Suudi Arabistan'da Tutuklandı
- Filistin'de Kanlı Cumanın Bilançosu Belli Oldu: 4 Şehit
- Son Gösterisinde 62'nci Kattan Kamera Önünde Yere Çakıldı!
Bu Haberle İlgili Yorumlar