Mardin'in Nusaybin ilçesinde altyapı çalışması sırasında ana su borusunun patlaması sonucu yol göle döndü, bazı evlerin bodrum katlarını su bastı.

METRELERCE YÜKSEĞE FIRLADI

Midyat-Nusaybin karayolu üzerinde yapılan altyapı çalışması sırasında iş makinesinin temas ettiği ana su borusu patladı. Mardin ve Kızıltepe ilçesine giden ana borunun patlaması nedeniyle, su metrelerce yükseğe fışkırdı. Göle dönen yolda, araçlar ilerlemekte güçlükçekti.

EVLERİ SU BASTI

Çevredeki baze evlerin bodrum katları ve bahçelerini su bastı. İhbar üzerine MARSU ekipleri, su vanasanı kapatarak önlem aldı. Ekipler, baruların onarımı için çalışma başlattı.

Kaynak: haberinburada