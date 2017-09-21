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ANADOLU MOTOR, İTALYAN ŞİRKETLE TRAKTÖR ÜRETİMİ İÇİN ANLAŞTI


Anadolu Motor, İtalyan Şirketle Traktör Üretimi İçin Anlaştı
Tarih : 21 Eylül 2017, 11:10
Puan Ver : Anadolu Motor, İtalyan Şirketle Traktör Üretimi İçin Anlaştı(7/10)3

Yazıcılar Holding AŞ'nin bağlı ortaklıklarından Anadolu Motor Üretim ve Pazarlama AŞ (Anadolu Motor), Landini markasıyla distribütörlük anlaşmasını yürüttüğü İtalyan şirketi Argo Tractors Spa (Argo Tractors) ile Landini markalı yerli traktör üretimi alanında ortaklık anlaşması imzaladı.

KAP'A BİLDİRİLDİ

Yazıcılar Holding AŞ'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, "Şirketimiz bağlı ortaklıklarından Anadolu Motor, Landini markasıyla distribütörlük anlaşmasını yürüttüğü İtalyan şirketi Argo Tractors ile ülkemizin ihtiyaçlarına uygun Landini markalı yerli traktör üretimi alanında ortak yatırım yapmak üzere ortaklık anlaşması imzalamıştır." ifadeleri kullanıldı.

İLK YIL BİN ADEDİN ÜZERİNDE ÜRETİLECEK

Şirketin KAP'a yaptığı açıklamada, gerekli izinlerin alınması ve şirket kuruluşunu müteakip, Anadolu Motor'un Gebze'deki mevcut üretim tesislerinde Anadolu Motor'un yüzde 50 ve Argo Tractors'ın yüzde 50 iştirak edecekleri 14 milyon TL'lik başlangıç sermayesi ile 2018 yılı başında başlaması öngörülen söz konusu traktör üretim faaliyetlerinde, ilk yıl en az bin adedin üzerinde, 5 yılın sonunda da yaklaşık yıllık 6 bin adet traktör üretilmesinin hedeflendiği kaydedildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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