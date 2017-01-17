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android işletim sistemi zayıf nokta kategorisinde zirvede

ANDROİD İŞLETİM SİSTEMİ ZAYIF NOKTA KATEGORİSİNDE ZİRVEDE

Android İşletim sistemi siber tehditlere açık olması yıllardır Google tarafından kapatılmaya çalışılsa da ya da kapatılmaya çalıştığı yalanlansa da çözülmemiş ciddi bir sorun.

Tarih : 17 Ocak 2017, 09:26
Puan Ver : Android İşletim Sistemi Zayıf Nokta Kategorisinde Zirvede(6/10)7


Android İşletim sistemi, mobil işletim sistemleri içinde yüzde 90 civarında son derece baskın bir paya sahip olsa da açık kaynak kodları sağ olsu konu güvenlik ve kişisel gizlilik konusuna geldiğinde durum tam tersi şekilde felaket. Statista ve CVE Details yayınladığı istatistiklere ve verilere bakıldığında Android İşletim sistemi geçtiğimiz 2016 yılının en çok zayıf noktası olan işletim sistemi olarak zirveye demir atmış durumda. Üstelik listeye Windows, Linux gibi işletim sistemleri de dahil olduğunu söyleyelim. Hal böyle olunca tablo pek de iç açıcı durmuyor.



 2016 verilerine göre Android'de 523 zayıf nokta bulunurken, ikinci sıradaki Linux türevlerinden Debian'ın 319, Ubuntu'nun 278 zayıf noktası tespit edildi. Bunların yanı sıra bilindiği üzere en fazla ve en kolay uygulamalar Android işletim sisteminde yapılıyor. Google Play Store'de bu kadar fazla uygulama olmasının sebebi açık kaynak kodlar ve bu kadar kolaylığın getirisi olarak da güvenlik açıkları geliyor. Linux Kernel yani Linux çekirdeği de bizzat 217 noktadan tehdite açık. Listede Mac OS X 215, Windows 10 172, iPhone OS yani iOS ise 161 zayıf nokta ile yer alıyor. Windows 8.1 ise 154 açık nokta ile listeyi son sırada tamamlayarak kullanıcılarına ve şirketine güven veriyor.

Açıklanan rakamlara göre Android'in zayıf noktası iOS'in zayıf noktalarından 3 kat daha fazla ama CVE Details 2015'te durumun oldukça ters olduğunu söylemişti. Şöyle bir 2015 yılı verilerine bakıldığında iOS için 387 zayıf nokta tespit eden CVE Details, Android için aynı sayıyı 125 olarak gösteriyordu. Açıkları konusunda bir türlü önlem alamayan Android'in yükselişe geçen bu güvenlik açığına hala neden çözüm üretememiş olması da ayrı soru işareti.



İki yıl arasındaki bu büyük değişim Apple için San Bernardino saldırısı sonrasındaki çıkışla açıklanabilir. Firma yediği büyük saldırıdan sonra akıllanmış ve türlü önlemler almış. Fakat Android'in neden bu kadar yeni açık verdiğini karşılayacak bir olay maalesef ortada görünmüyor. Bakalım ilerleyen günlerde önlemler alınacak mı?








Etiketler: Android  İşletim  Sistemi  Zayıf  Nokta  Kategorisinde  Zirvede    haber

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