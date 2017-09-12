Ankara Adliyesi önünde, aralarında husumet bulunan iki aile arasında çıkan, bıçak ve çekiçlerin kullanıldığı kavgada 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.

Ankara Adliyesi önünde husumetli iki aile arasında bıçak ve çekiçlerin kullandığı kavga çıktı. Olayda 1'i çocuk 3 kişi yaralanırken, olay yerine gelen polislerin müdahalesiyle kavga eden taraflar ayrıldı.

İKİ AİLE BİRBİRİNE GİRDİ

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Sıhhiye'deki Ankara Adliyesi önünde aralarında husumet bulunan iki aile arasında kavga çıktı.

1'İ ÇOCUK 3 KİŞİ YARALANDI

Bıçak ve çekiçlerin kullanıldığı kavgada, 1'i çocuk 3 kişi yaralandı. Polisin müdahalesinin ardından olay yerine gelen sağlık ekiplerince Numune ve İbn-i Sina hastanelerine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

Kaynak: haberinburada