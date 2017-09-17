İçişleri Bakanlığı Kararnamesi ile Servet Yılmaz'ın Ankara Emniyet Müdürlüğüne atanmasının ardından başta il emniyet müdür yardımcıları olmak üzere birçok şube müdürünün görev yerlerinde değişiklik yapıldı.

1 AY ÖNCE GÖREVE GELMİŞTİ

Servet Yılmaz, eski Emniyet Müdürü Mahmut Karaaslan'ın beklenmedik bir kararla emeklililik dilekçesini verip yıllık izne ayrılmasının ardıdan 19 Ağustos'ta Ankara Emniyet Müdürlüğüne atanmıştı.

MÜDÜR YARDIMCILARI VE ŞUBE NÜDÜRLERİ GİTTİ

Atamanın ardından mali suçlarla mücadele, istihbarat, terörle mücadele, organize suçlarla mücadele gibi kritik önemdeki yerlerin dışındaki müdürlüklerinin tamamına yakınında değişiklikliğe gidildi.

AMİR VE KOMİSERLERİN DE YERLERİ DEĞİŞTİRİLDİ

Söz konusu görev değişiklikleri kapsamına merkez ve diğer ilçe emniyet müdürlükleri de dahil edilirken, çok sayıda ilçe müdürü, amir ve komiserin görev yerleri değiştirildi.

İl dışından ve Emniyet Genel Müdürlüğünden Ankara kadrosuna tayin olan emniyet müdürleri yeni görevlerine başladı.

Kaynak: haberinburada