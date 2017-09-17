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ANKARA EMNİYETİ'NDE DEPREM! ÇOK SAYIDA MÜDÜRÜN GÖREV YERİ DEĞİŞTİ


Ankara Emniyeti'nde deprem! Çok sayıda müdürün görev yeri değişti
Tarih : 17 Eylül 2017, 00:50
Puan Ver : Ankara Emniyeti'nde Deprem! Çok Sayıda Müdürün Görev Yeri Değişti(9/10)5

İçişleri Bakanlığı Kararnamesi ile Servet Yılmaz'ın Ankara Emniyet Müdürlüğüne atanmasının ardından başta il emniyet müdür yardımcıları olmak üzere birçok şube müdürünün görev yerlerinde değişiklik yapıldı.



1 AY ÖNCE GÖREVE GELMİŞTİ



Servet Yılmaz, eski Emniyet Müdürü Mahmut Karaaslan'ın beklenmedik bir kararla emeklililik dilekçesini verip yıllık izne ayrılmasının ardıdan 19 Ağustos'ta Ankara Emniyet Müdürlüğüne atanmıştı.



MÜDÜR YARDIMCILARI VE ŞUBE NÜDÜRLERİ GİTTİ



Atamanın ardından mali suçlarla mücadele, istihbarat, terörle mücadele, organize suçlarla mücadele gibi kritik önemdeki yerlerin dışındaki müdürlüklerinin tamamına yakınında değişiklikliğe gidildi.



AMİR VE KOMİSERLERİN DE YERLERİ DEĞİŞTİRİLDİ



Söz konusu görev değişiklikleri kapsamına merkez ve diğer ilçe emniyet müdürlükleri de dahil edilirken, çok sayıda ilçe müdürü, amir ve komiserin görev yerleri değiştirildi.



İl dışından ve Emniyet Genel Müdürlüğünden Ankara kadrosuna tayin olan emniyet müdürleri yeni görevlerine başladı.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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