Altın 6 Haftanın En Düşüğünde
Cezaevindeki Demirtaş'a Bir Kötü Haber Daha!
Efsanelerden Trump Gideri!
Galatasaray'dan Hakem İsyanı!
'mesajım Enosis Hayali Kuranlaradır'
Ağrıyan Diş İçin Sakın Kullanmayın Çünkü…
Hdp Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ'ın Milletvekilliği Düştü
Dev Projemize Bir Talip Daha!
Psikiyatristler Fetö'cü Hainlerin İlk Sözleri...
Hamza Hamzaoğlu'ndan Fenerbahçe İddialarına Cevap!
Gaziosmanpaşa'da Kahvehaneye Silahlı Saldırı
Otomobil Devi Satılıyor! İşte Değeri
Suudi Arabistan'dan Flaş Suriye Kararı!
Acun Açıkladı! Resmen Ezdi Geçti...
İstanbul Valisi Şahin'den 'bekçi' Açıklaması
Hdp'li İdris Baluken Gözaltına Alındı
Eş Katili Cezaevinde İntihar Girişiminde Bulundu
Kadınların O Sorununu Ortadan Kaldırıyor
Krasnodar Kafilesi İstanbul'a Geldi!
Hdp'li Konca'nın Yargılanmasına Başlandı

ANKARA EMNİYETİ'NDE YENİ GÖREVLENDİRMELER!


ANKARA EMNİYETİ'NDE YENİ GÖREVLENDİRMELER!
Tarih : 03 Ocak 2017, 09:54
Puan Ver : Ankara Emniyeti'nde Yeni Görevlendirmeler!(5/10)7


Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde emniyet müdür yardımcıları ile şube ve ilçe müdürlerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda personelin görev yerleri değiştirildi.



Ankara Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki 20 il emniyet müdür yardımcılığından 18'inin görev yerleri değiştirilirken, 3 emniyet müdür yardımcısı ise personel şube emrinde görevlendirildi. İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki 43 Şube Müdürlüğünden ise 33'üne yeni görevlendirmeler yapıldı. Merkez İlçe Emniyet Müdürlüklerinin tamamına yeni atamalar yapılırken, bazı dış ilçelerin emniyet müdürlerinde de görev değişikliği yapıldı.



Ayrıca daha önce açıklanan terfi ve tayinler kapsamında bir üst rütbeye terfi eden ve başka iller ile Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde görevlendirilen 25 emniyet müdürü, 15 emniyet amiri ve 2 başkomiser geçici olarak personel şube müdürlüğüne atandı.



 



kaynak:habertürk








Etiketler: Ankara  Emniyeti  Nde  Yeni  Görevlendirmeler    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER