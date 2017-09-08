ANKARA MERKEZLİ 25 İLDE DARBE OPERASYONU BAŞLATILDI!
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçları Soruşturma Bürosunca, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Kara Harp Okulunda silahlandırılarak nizamiyelerde görevlendirildikleri belirlenen 69 eski askeri öğrenci hakkında soruşturma başlatıldı.
SANIKLARDAN 50'Sİ GÖZALTINA ALINDI
Savcılığın talimatıyla harekete geçen polis, 69 sanığın gözaltına alınması için çalışma yaptı.
Sabah saatlerinden itibaren Ankara merkezli 25 ilde gerçekleştirilen operasyonla sanıklardan 50'sinin gözaltına alındığı, diğer sanıkların yakalanması için başlatılan çalışmaların da sürdüğü öğrenildi.
Kaynak: haberinburada
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