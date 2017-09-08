Bitcoin'de Sert Dalga! 24 Saatte Yüzde 5,33 Eridi
Futbolcuya Tekme Atan Hakeme Ağır Ceza!
Trabzonspor, Arjantinli Yıldız Sosa'nın Bonservisini Aldı
Fenerbahçe'nin Golcüsüne Sürpriz Talip
Moussa Sow Resmen Bursaspor'da!
Messi Avrupa'nın 5 Büyük Liginin En Fazla Gol Atan Oyuncusu Oldu
Göksel Gümüşdağ'dan Olay Açıklama: Arda'nın Bonservisine Ortak Olduk
Trafikte Taralı Alan İhlal Tespit Sistemi Devreye Giriyor
Barcelona'da Ousmane Dembele Yeniden Sakatlandı
Ronaldo Dibe Vurdu! 66 Futbolcu Arasından Sonuncu Oldu
Bayern Münih'in Yıldızı Arjen Robben: Beşiktaş Tehlikeli Bir Takım
Kanal İstanbul Piyangosu! 3 İlçede Konut Fiyatları Şimdiden Uçtu
Fenerbahçe'de Sol Bek İçin Yeni Aday Brezilyalı Dodo Oldu
Aykut Kocaman'dan Eljif'e Uyarı: Aman Ozan Gibi Olma
Trabzonspor'un Yıldızına İspanyol Devinden Çılgın Teklif
Uğur Boral Fetö'cü Futbolcuların İsimlerini Savcılığa Verdi
Emmanuel Emenike Süper Lig Yolunda!
Japonya'da Sanal Para Müzik Grubu Kuruldu
Whatsapp'ta Grup Kuran İşçileri İşten Atan Patrona Yargıtay Dur Dedi
Beşiktaş Yeni Kampanyasını Tanıttı: Gel, Gel. Kim Olursan Gel!

ANKARA MERKEZLİ 25 İLDE DARBE OPERASYONU BAŞLATILDI!


Ankara Merkezli 25 İlde Darbe Operasyonu Başlatıldı!
Tarih : 08 Eylül 2017, 19:00
Puan Ver : Ankara Merkezli 25 İlde Darbe Operasyonu Başlatıldı!(9/10)5

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçları Soruşturma Bürosunca, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Kara Harp Okulunda silahlandırılarak nizamiyelerde görevlendirildikleri belirlenen 69 eski askeri öğrenci hakkında soruşturma başlatıldı.

SANIKLARDAN 50'Sİ GÖZALTINA ALINDI

Savcılığın talimatıyla harekete geçen polis, 69 sanığın gözaltına alınması için çalışma yaptı.

Sabah saatlerinden itibaren Ankara merkezli 25 ilde gerçekleştirilen operasyonla sanıklardan 50'sinin gözaltına alındığı, diğer sanıkların yakalanması için başlatılan çalışmaların da sürdüğü öğrenildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Ankara  Merkezli  25  İlde  Darbe  Operasyonu  Başlatıldı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER