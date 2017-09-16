ANKARA VALİLİĞİ, BARZANİ'NİN REFERANDUM KONFERANSINI PROVOKASYON RİSKİ NEDENİYLE YASAKLADI
Ankara Valiliği, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin bağımsızlık referandumuyla ilgili konferansını, terör örgütleri tarafından provoke edilme riski nedeniyle yasakladı.
Ankara Valiliği, Irak Kürt Bölgesel Yönetiminin (IKBY) bağımsızlık referandumuna ilişkin düzenlenmesi planlanan konferansa, terör örgütünce istismar edilebileceği gerekçesiyle yasak getirdi.
KAMU GÜVENLİĞİ TEHLİKEYE DÜŞEBİLİR
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, bugün Çankaya ilçesinde bir otelde "Kürdistan Bölgesi Bağımsızlık Referandumu ve Türkiye-Kürdistan Bölgesi İlişkilerinin Geleceği" konulu konferans düzenlenmesinin planlandığı belirtildi.
Konferansı, terör örgütünün kitleleri örgütsel talepleri doğrultusunda harekete geçirmek için fırsat olarak görüp istismar etmeye çalışabileceği bildirilen açıklamada, bu tür etkinliklerin terör örgütlerinin propagandasına dönüşebileceği ve kamu güvenliğini tehlikeye düşürebileceğinin değerlendirildiği kaydedildi.
"SANSASYONEL EYLEM İSTİHBARATI YAPILDI"Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Ülkemizde son zamanlarda meydana gelen gelişmeler başta olmak üzere terör örgütleri mensuplarınca söz konusu etkinliğe yönelik sansasyonel eylem girişiminde bulunulabileceği şeklinde istihbari bilgiler bulunmaktadır. Ayrıca birtakım toplumsal duyarlılıklar nedeniyle toplantıya katılacak olan grup ve şahıslara yönelik olarak bazı kesimler tarafından tepki gösterilebileceği ve bunun provokasyonlara da neden olabileceği değerlendirilmektedir."Bu nedenle konferansın, yasanın verdiği yetkiye dayanılarak yasaklandığı belirtilen açıklamada, yasağa uymayanlar hakkında ilgili kanunlar kapsamında yasal işlem yapılacağı bildirildi.
Kaynak: haberinburada
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