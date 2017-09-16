ANKARA'DA OKUL SAATLERİ BELLİ OLDU: TAM GÜN 07.50, DİĞERLERİ 08.30
Ankara'da ikili eğitim yapan okullarda dersler en erken 07.50'de, tam gün eğitim yapan okullarda ise 08.30'da başlayacak.
Ankara Valiliği, ikili eğitim yapan anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerin sabah en erken 07.50'de açılmasına, tam gün eğitim yapan anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerin sabah 08.30'da açılmasına karar verildiğini açıkladı.
İSTİŞARELER SONUCU KARAR VERİLDİ
Valilikten, anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerin 2017-2018 eğitim öğretim yılı ders saatlerine ilişkin yaptığı açıklamada, okulların, öğrenciler için en uygun saatlerde açılmasını sağlamak amacıyla, okul idarecileri, veliler ve Servis İşletmecileri Odası ile de istişare edilerek aşağıdaki kararlar alındığı kaydedildi.
TAM GÜN 07.50, İLKOKUL, ORTAOKUL VE LİSELER 08.30'DA BAŞLAYACAK
Açıklamada, ikili eğitim yapan anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerin sabah en erken 07.50'de açılmasına, tam gün eğitim yapan anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerin sabah 08.30'da açılmasına, iklim şartları ve güneşin doğuşundaki değişime göre okulların açılış ve kapanış saatlerinin tekrar gözden geçirilmesine karar verildiği kaydedildi.
Kaynak: haberinburada
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