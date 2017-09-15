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Ankara'da Operasyon Dalgası! Askerler Dahil Çok Sayıda Gözaltı Kararı Var

ANKARA'DA OPERASYON DALGASI! ASKERLER DAHİL ÇOK SAYIDA GÖZALTI KARARI VAR

Darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında, 24'ü muvazzaf 26 kişi, Milli Eğitim Bakanlığı'nda çalışan 8 kişi ve FETÖ'nün eğitim kurumlarındaki 63 kişi hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.

Tarih : 15 Eylül 2017, 11:20
Puan Ver : Ankara'da Operasyon Dalgası! Askerler Dahil Çok Sayıda Gözaltı Kararı Var(6/10)2

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Fetullahçı Terör Örgütü'nün darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında, suç tarihinde Kara Havacılık Komutanlığında görev yapan 24'ü muvazzaf 26 kişi hakkında gözaltı kararı çıkardı.

ARALARINDA BİNBAŞI, ÜSTEĞMEN VE ASTSUBAYLAR VAR

Gözaltı kararının, yeni deliller üzerine alındığı belirtildi. Hakkında gözaltı kararı alınan zanlıların 24'ünün muvazzaf asker olduğu, birinin emekliye ayrıldığı, birinin ise meslekten ihraç edildiği kaydedildi.

Zanlılardan birinin binbaşı, birinin üsteğmen, diğerlerinin ise astsubay olduğu öğrenildi.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINDA DA OPERASYON VAR

Öte yandan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'ye yönelik iki ayrı soruşturma kapsamında, kapatılan eğitim kurumlarında görev yapan 63, Milli Eğitim Bakanlığında görev yapan 8 kişi hakkında gözaltı kararı çıkardı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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