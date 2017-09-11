ANKARA'DA OTOBÜS TIR'A ÇARPTI, ŞAFAK VAKTİ CAN PAZARI YAŞANDI: 3 ÖLÜ, ÇOK SAYIDA YARALI
Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde yolcu otobüsü TIR'a arkadan çarptı. Korkunç kazada, 3 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişi de yaralandı.
YOLCU OTOBÜSÜ TIR'A ÇARPTI
Kaza, saat 07.00 sıralarında Gölbaşı'nın Konya yolu Vilayetler evi kavşağında meydana geldi. Mardin'den Ankara'ya giden 73 DZ 935 plakalı yolcu otobüsü, kırmızı ışıkta 73 FE 333 plakalı mısır yüklü TIR'a arkadan çarptı. Feci kaza sonrası olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi.
3 KİŞİ ÖLDÜ
Kaza da otobüs şoförü ile birlikte 3 kişi öldü, çok sayıda kişi de yaralandı. Yaralı yolcular ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza da feci can şekilde can veren otobüs şoförünün cesedi ise sıkıştığı yerden itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı.
Kaza sonrası incelemeler sürüyor.
İşte kaza yerinden kareler:
Kaynak: haberinburada
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