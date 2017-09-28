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ANKARA'DA PARK HALİNDEKİ 6 ARAÇ ALEV ALIP YANDI, FACİANIN EŞİĞİNDEN DÖNÜLDÜ


Ankara'da Park Halindeki 6 Araç Alev Alıp Yandı, Facianın Eşiğinden Dönüldü
Tarih : 28 Eylül 2017, 14:50
Puan Ver : Ankara'da Park Halindeki 6 Araç Alev Alıp Yandı, Facianın Eşiğinden Dönüldü(9/10)5

Ankara'da park halinde olan bir araçta çıkan yangın, yanında bulunan 5 araca da sıçradı. Kısa sürede büyüyen yangın sonucu 6 araç alevlerin ve dumanların arasında yanarak kullanılamaz hale geldi.

ALEVLER 5 ARACA SIÇRADI

Araç yangını, Ankara'nın Çankaya ilçesine bağlı Söğütözü Mahallesi, Anadolu Bulvarı üzerinde saat 10.30 sıralarında meydana geldi. Ana yol kenarında bulunan boş bir arazide park halinde bulunan ve henüz belirlenemeyen bir nedenle kamyonette çıkan yangın, yanında bulunan 5 araca sıçradı. Kısa sürede büyüyen yangın sonucu gökyüzü zifiri duman henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın sonucu gökyüzü adeza zifiri dumanla kaplandı.

FACİANIN EŞİĞİNDEN DÖNÜLDÜ

Araçların yandığı alanın 50 metre kadar yanında benzin deposunun bulunması, itfaiyenin kısa sürede müdahale etmesi sonucu olası facianın eşiğinden dönüldü. Araç yangını, 30 dakika sonra kontrol altına alınıp, söndürüldü. Ancak araçlar kullanılamaz hale geldi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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