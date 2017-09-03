Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde yol verme anlaşmazlığı yüzünden iki grup arasında çıkan ve mahalle sakinlerinin de karıştığı kavgada 6 kişi yaralandı.

Ankara Yenimahalle'de trafikte 6 kişi yaralandı ancak sebep trafik kazası değil yok verme kavgası.

İKİ SÜRÜCÜ, YOL VERME YÜZÜNDEN TARTIŞTI

Ankara Yenimahalle Yukarı Yahyalar Mahallesi 934'üncü Sokak'ta akşam saatlerinde iki sürücü arasında yol verme anlaşmazlığı tartışmaya dönüştü.

TARTIŞMA TAŞLI, BIÇAKLI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Mahalle sakinlerinin de karıştığı tartışma kısa sürede büyüyerek taş, sopa ve bıçakların da kullanıldığı kavgaya dönüştü. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI, 6 KİŞİ YARALANDI

Kavgaya karışan 2 kişi gözaltına alındı. Kavgada yaralandığı öğrenilen 6 kişi 112 Acil Servis ekiplerince hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: haberinburada