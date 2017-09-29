Konya'da, aynı hafta hamile kaldıklarını öğrenen anne ve kızının aynı anda sezaryenle dünyaya getirdikleri bebeklerine "Recep" ve "Tayyip" isimleri verildi.

ANNE 42, KIZI 21 YAŞINDA

Suriye'deki iç savaş nedeniyle üç yıl önce ülkelerini terk ederek Konya'ya yerleşen Türkmen asıllı 42 yaşındaki anne Fatma Birinci ile 21 yaşındaki kızı Ğade Birinci, aynı hafta hamile kaldıklarını öğrendi. Bunun üzerine çifte mutluluk yaşayan anne ve kızı, hamilelik sürecini birlikte geçirdi.

Bebeklerinin cinsiyetini de aynı gün öğrenme fırsatı bulan ve doktor kontrollerine de birlikte giden anne-kız, aynı anda gerçekleşen sezaryenle evlatlarını kucaklarına aldı.

Dr. Ali Kemal Belviranlı Kadın Doğum ve Çocuk Hastenesinde eş zamanlı ameliyatla aynı dakikalarda dünyaya gözlerini açan dayı ile yeğenine "Recep" ve "Tayyip" isimleri verildi.

Hastanenin başhekimi Erkan Ataş, başarılı geçen doğumun ardından aileyi hastane odasında ziyaret ederek Sağlık Bakanı Ahmet Demircan'ın hayırlı olsun dileklerini iletti, hediye verdi.

"BİRİ RECEP, DİĞERİ TAYYİP"

Ataş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, anne ve kızının aynı anda doğum yapmasının şaşkınlığını yaşadığını belirterek "Hayatımda hiç duymadığım ve ilk defa karşılaştığım bir olay. Aynı zamanda annelerin ve bebeklerin sağlıklı olması bizim için sevindirici. Annelere ve bebeklere sağlıklı uzun ömür diliyoruz." diye konuştu.

Dayı olan bebeğin 4 kilogram, yeğen olanınsa 2 kilo 980 gram dünyaya geldiği bilgisini veren Ataş, "Ailemiz ülkelerindeki savaştan kaçıp Türkiye'ye sığınmışlar. 3 yıldır buradalar. Bir vefa borcu olarak, doğan çocuklarına sayın Cumhurbaşkanımızın ismini koydular. Biri Recep, diğeri Tayyip." dedi.

"DÜNYADAKİ İLK VAKA"

Doğumu gerçekleştiren doktorlardan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Naim Ünsal, anne ve kızının ilk muayenede aynı hafta gebe kaldıklarını tespit edince çok şaşırdığını söyledi.

Anne ve kızın gebelik sürecini birlikte tamamladıklarına değinen Ünsal, şunları aktardı:

"Gebeliklerini aynı hafta öğrenen literatürde var mı bilmiyorum ama gebeliğin sonuna kadar, yani tıp dünyasında miad, term dediğimiz zamana kadar birlikte ulaşım ve eş zamanlı doğum yapan dünyadaki ilk vakalar. Eş zamanlı doğum yapan ilk anne ve kız. Bebeklerin miadına kadar ulaşması, doğum zamanlarının denk gelmesi bir mucize. İstatistiksel olarak da çok çok düşük bir ihtimal. Belki milyonlarla ifade edilebilir. Dünyadaki ilk vaka olarak da kayıtlara geçmiş oldu."

"EMZİRİYORLAR, GAYET SAĞLIKLILAR"

Ünsal, annelerin önceki doğumlarının sezaryen olması nedeniyle yine aynı yöntemle doğumun gerçekleştirildiğine işaret ederek şu değerlendirmeyi yaptı:

"Fatma Birinci'nin yaşayan 4 çocuğu daha var. Ancak Ğade Birinci'nin önceden anne karnında bebek kayıpları vardı. Çocuğun term zamanına gelmesi için bir tedavi uyguladık. Açıkçası bu zamana, yani miada kadar geleceğini tahmin etmiyordum. Planlamalarıma göre bundan 2 veya 3 hafta önce, çocuk dış ortamda yaşayabilir hale geldiği zaman doğum planlıyordum ama Allah'a şükür o da miada kadar ulaştı. İkisi de tıbbi olarak 39 hafta artı 2 ve 3'üncü günlerdeler. Çocuklar şimdi annelerinin yanında. Emziriliyorlar, gayet sağlıklılar."

İki annenin de hem hamilelik sürecinde hem de doğumda birbirlerine destek olduklarını anlatan Ünsal, "Fatma Hanım daha tecrübeli, Ğade Hanım heyecanlıydı ama annesinin çok desteğini aldı. Ameliyathanede zaman zaman kızını sakinleştirmesi ve ona destek olması için yanına annesini getirdik." dedi.

Doğumu gerçekleştiren diğer doktor Meryem Bekmezci de şaşkın ve sevinçli olduğunu belirterek "Bu, başlı başına bir mucize. Buna şahit ve vesile olduğumuz için mutluyuz." diye konuştu.

ANNELER MUTLU

Anne Fatma Birinci, sağlıklı bir şekilde bebeğini kucağına aldığı için mutlu olduğunu vurgulayarak "Kızımla aynı anda doğum yaptığımız için çok mutluyum. Aynı vakitte hem torun sahibi hem anne oldum." dedi.

Ğade Birinci ise "Herkese çok teşekkür ediyoruz. Çok mutluyuz. Bugün hem anne hem abla oldum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: haberinburada