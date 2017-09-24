ANNE TERK ETTİ, BABA İŞE GİTTİ; AÇ KALAN ÇOCUKLAR MAHALLELİYİ AĞLATTI
Suriye'de süren savaştan kaçıp Adana'ya gelen anne çocuklarını terk edip kaçınca, baba da işe gidince 4 çocuğun dramı mahalleliyi bile ağlattı.
EVDE BIRAKIP ÇALIŞMAYA GİTTİ
Edinilen bilgiye göre, olay Seyhan ilçesine bağlı Yenibey Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Nur ve Ahmet Elşaban çifti Suriye'de süren iş savaştan kaçıp 5 çocuğuyla birlikte Halep'ten Adana'ya geldi. Adana'da Yenibey Mahallesi'nde yaşamaya başlayan çiftlerden Nur Elşaban geçtiğimiz günlerde eşini ve 5 çocuğunu terke dip gitti. Bunun üzerine çaresiz kalan baba Elşaban'da eve ekmek getirmek için ün küçüğü 2 en büyüğü 10 yaşında olan çocuklarını eve bırakıp alışmaya gitmek zorunda kaldı. Baba Elşaban bugün de yanına Emad Elşaban'ı alıp Hasne (7), Hasan (8), Muhammet ve Sidra Elşaban'ı evde bırakıp çalışmaya gitti.
AÇ KALIP AĞLAMAYA BAŞLADILAR
Evde aç kalan çocuklar bir süre sonra ağlamaya başladı. Bu durumu gören mahalleli durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen zırhlı yunus ekipleri çocukların pislik içinde olan bir evde tek başlarına kaldığını görünce çocuk şube müdürlüğü ekiplerine haber verdi. Polis ağlayan çocuklara, bakkaldan yiyecek alıp kendi elleriyle hazırlayıp yemeleri için verdi.
MAHALLELİ KADIN GÖZYAŞLARINI TUTAMADI
Bu sırada çocukların bu dramını gören mahalleli bir kadın da gözyaşlarına boğuldu. Genç kadın çocukların durumuna çok üzüldüğünü bu nedenle ağladığını söylerken başka bir kadın ise küçük çocuğun kendisine verilmesi halinde bakabileceğini söyledi. Polis bir taraftan da babaya ulaşmaya çalıştı. Ancak kaldıkları ortam çok sağlıksız olduğu için çocuk polisi 4 çocuğu evden alıp emniyet müdürlüğüne götürdü. Çocuklar götürülürken korkup ağladı.
Kaynak: haberinburada
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