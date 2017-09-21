Annenin sorumsuzluğu bebeği öldürdü. Olay, Rusya'da meydana geldi.

BEBEĞİNİ EVDE BIRAKIP EĞLENMEYE GİTTİ

Rusya'nın Rotsov bölgesinde 17 yaşındaki Viktoria Kuznetsova isimli kadın bebeğini evde bırakıp, eğlenmeye gitti. Arkadaşları ile eğlenmek için üniversite yurduna gittiği ve bir hafta boyunca orada kaldığı, bu süre zarfında talihsiz bebeğin açlıktan öldüğü bildirildi.

EVE GİREN POLİS, BEBEĞİN CANSIZ BEDENİYLE KARŞILAŞTI

Kadının yaşadığı yerdeki komşuları bir hafta boyunca evde herhangi bir hareketlilik görmemeleri üzerine durumu polise bildirdikleri ifade edildi. İhbar üzerine eve giden polisler, bebeğin cansız bedeniyle karşılaştı.

ANNE 10 YIL HAPİS YATACAK

Genç kadının ifadesinde bebeği teyzesine bıraktığını, yalnız olmadığını bildirdi. Genç kadının, bebeğin ölümünden sorumlu tutularak 10 yıl hapis cezası verildiği bildirildi.

Kaynak: haberinburada