Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı'nın düğününde, 2013 yılında dünyaya gelen kızları Melisa, annesine düğünde nedimelik yaptı.

Fransa-Marsilya'da nikah masasına oturan Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı bu akşam da St. Tropez'de ailelerinin ve yakın arkadaşlarının katıldığı düğün töreni yaptılar. Bir gün önce nikah töreni yapan çiftin düğün töreninde sembolik olarak nikah töreni de yapıldı.

KIZLARI NEDİMELİK YAPTI

Törende nikah memurluğu görevini Eser Yenenler üstlendi. Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı'na sembolik nikah töreninde kızları Melisa'de giydiği gelinlikle annesine nedimelik yaptı.

2013 YILINDA DOĞMUŞTU

Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı çifti 2009 yılında "Var mısın Yok musun" programında tanışmışlardı. İkilinin yaşadığı aşkın meyvesi olan küçük Melisa ise 2013 yılında dünyaya gelmişti. Böylelikle Melisa anne ve babasının düğününe şahitlik yapabildı.

Kaynak: haberinburada