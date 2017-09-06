Antalya turizminde en sancılı yıl 2016'nın ardından Rusya pazarındaki rekor artışlar sürerken, Avrupa pazarındaki düşüşlerde ise toparlanma devam ediyor. Antalya turizmi, geçen yılın toplamında 6.4 milyon olan turist sayısını geçmeyi başarırken, 31 Ağustos tarihi itibariyle Antalya ve Gazipaşa havalimanları aracılığıyla kente gelen toplam turist sayısı 7 milyon 521 bin 847'ye ulaştı. 31 Ağustos itibariyle Antalya Havalimanı'na 6 milyon 965 bin 617 turist, Gazipaşa Havalimanı'na ise 556 bin 230 turist geldi. Ağustos ayında ise toplam 1 milyon 760 bin 500 turist gelirken, geçen yılın ağustosuna göre yüzde 75 artış kaydedildi. Eylül ayının ilk dört gününde ise yüzde 76'lık yükselişle toplam 225 bin turist geldi.

RUSLAR 2.5 MİLYONU AŞTI

Antalya Havalimanı'na 1 Ocak-31 Ağustos tarihleri arasında gelen 6 milyon 965 bin turistin 2 milyon 659 bin 877'sini Ruslar oluşturdu. Rusya'dan 8 ayda gelen turist sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2 bin 536 gibi rekor bir yükseliş gösterdi. Geçen yıl aynı dönemde 100 bin 902 Rus turistin geldiği kentte, bu yıl 2 milyon 558 bin 975 Rus turist artışı oldu. Ruslar toplam turist sayısının yüzde 33'ü oranıyla en büyük paya sahip ülke oldu.ALMANLAR 1 MİLYONU GEÇTİ

Kente en çok turist gönderen ikinci ülke ise Almanlar oldu. Almanya'dan gelen turist sayısı en kötü sezon olan 2016'ya göre de azalışını sürdürüyor. Temmuz ayında geçen yıla göre yüzde 21 olan düşüş oranı 3 puan azalarak yüzde 18'e geriledi. 8 ayda Antalya'ya Almanya'dan toplam 1 milyon 83 bin 823 turist geldi. Toplam turist sayısının yüzde 15.5'ini oluşturan Almanlarda geçen seneye göre 236 bin turist kaybı yaşandı.

UKRAYNA PAZARI BÜYÜMEYE DEVAM EDİYOR

Geçen yıldan itibaren büyük yükseliş gösteren Ukrayna pazarı bu yıl Antalya turizminde en çok paya sahip üçüncü ülke olmayı sürdürüyor. 8 aylık dönemde yüzde 26 artışın yaşandığı Ukrayna'dan bu dönemde Antalya'ya toplam 545 bin 278 turist geldi. Ukrayna'nın toplam turist sayısındaki payı ise yüzde 7.8 oldu. İngiltere pazarı ise bu yıl ilk defa ağustos sonu itibariyle artıya geçti. Önceki aylarda küçük miktarlarda gerileme gösteren İngilizler, Ağustos itibariyle yüzde 3 artışa geçti. İngiltere'den 8 ayda toplam 251 bin 714 turist geldi.

YÜKSELEN ÜLKELER

Antalya turizminde bu yıl Rusya, Ukrayna ve İngiltere'nin dışında artış gösteren ülkeler, en çok turist gönderen sıralamasıyla Kazakistan, Beyaz Rusya, İsrail, Polonya, Romanya, İran, Slovakya, Çek Cumhuriyeti, Moldova, Litvanya, Fransa, Macaristan, KKTC ve İtalya oldu. Kazakistan'dan yüzde 92 artışla 207 bin, Beyaz Rusya'dan yüzde 166 artışla 127 bin turist geldi. İsrail'den yüzde 13 artışla 120 bin, Polonya'dan yüzde 52 artışla 115 bin turist geldi. Romanya'dan yüzde 22 artışla 92 bin, İran'dan yüzde 18 artışla 81 bin turist geldi. Slovakya'dan yüzde 89 artışla 61 bin, Çek Cumhuriyeti'nden yüzde 77 artışla 57 bin, Moldova'dan yüzde 48 artışla 53 bin turist geldi. Litvanya'dan yüzde 22 artışla 52 bin, Fransa'dan yüzde 15 artışla 49 bin, Macaristan'dan yüzde 49 artışla 30 bin, KKTC'den yüzde 19 artışla 16 bin, İtalya'dan yüzde 2 artışla 8 bin turist geldi. Diğer ülkelerin toplamında ise yüzde 37 artışla 406 bin turist geldi.

AVRUPA PAZARINDA DÜŞÜŞ DEVAM ETTİ

Avrupa pazarında ise Almanya başta olmak üzere düşüş devam etti. En çok turist gönderen ülkeler sıralamasına göre bu yıl düşüşün devam ettiği Avrupa ülkeleri Hollanda, Belçika, Danimarka, İsveç, İsviçre, Norveç, Avusturya, Finlandiya ve Slovenya olarak sıralandı. Hollanda'dan yüzde 23 düşüşle 183 bin, Belçika'dan yüzde 8 düşüşle 101 bin, Danimarka'dan yüzde 17 düşüşle 87 bin turist geldi. İsveç'ten yüzde 36 düşüşle 70 bin, İsviçre'den yüzde 18 düşüşle 41 bin, Norveç'ten yüzde 40 düşüşle 40 bin turist geldi. Avusturya'dan yüzde 41 düşüşle 38 bin, Finlandiya'dan yüzde 48 düşüşle 23 bin, Slovenya'dan yüzde 12 düşüşle 3 bin 699 turist geldi. İran'dan da yüzde 2 düşüşle 63 bin 916 turist geldi.

Kaynak: haberinburada