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ANTALYA SAHİLLERİNDE İLK GÜN SESSİZ GEÇTİ


Antalya Sahillerinde İlk Gün Sessiz Geçti
Tarih : 01 Eylül 2017, 15:40
Puan Ver : Antalya Sahillerinde İlk Gün Sessiz Geçti(8/10)4

Antalya'da halka açık olan dünyaca ünlü Konyaaltı Plajı bayramın ilk günü sessizliğe büründü. Hava sıcaklığının 32 derece civarında olduğu kentte, Antalyalılar kurban kesimine öncelik verince, sahil az sayıdaki yabancı turiste ev sahipliği yaptı.

EN SESSİZ GÜNÜNÜ YAŞADI

Kent genelindeki otellerin yüzde 100 doluluk oranına ulaştığı Antalya'da bu oran kent merkezinde kendini göstermedi. Daha çok yerli turist ve Antalyalıların tercihi olan Konyaaltı Sahili'nde bulunan halk plajları ilk günü sakin geçirdi. Şezlongların boş kaldığı sahildeki hareketlilik yerini kurban kesim merkezlerindeki telaşa bıraktı. Otellere ait az sayıdaki plajda turistler tercihini denize girmekten yana kullanırken, düne kadar binlerce vatandaşa ev sahipliği yapan sahil mevsim şartlarına göre en sessiz günlerinden birini yaşadı.

1,5 MİLYAR DOLAR GELİR BEKLENİYOR

Sahildeki hareketliliğin bugün akşam saatlerinden itibaren artması bekleniyor. Antalya 10 günlük Kurban Bayramı süresinde 1,5 milyon turistten yaklaşık 1,5 milyar dolar gelir bekliyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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