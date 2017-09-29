Antalya Serbest Bölge'de akü, jeneratör ve güneş enerjisi ile çalışan 2 adet hibrit lüks yat üretildi. Yapımı devam eden 18.30 metre uzunluğunda ve 1.2 milyon euroluk lüks motor yat, tamamlanınca Hollandalı sahibine teslim edilecek. TÜBİTAK Ar-Ge desteğiyle yapılan yine hibrit 14.30 metrelik diğer motor yatın ise denizde denemeleri yapıldı ve başarılı sonuçlar alındı. Yatın 350 bin eurodan satışa sunulduğu bildirildi.

"TÜRKİYE'NİN TEK ALÜMİNYUM HİBRİT YATI"

Hibrit yat üretimiyle ilgili bilgi veren firma ortağı Barış Dinç, GreeNaval yatlarının, Türkiye'nin tek alüminyum hibrit yatları olduğunu söyledi. Şu anda biri 47 fit, diğeri 60 fit olmak üzere 2 adet hibrit motor yat imalatı yaptıklarını anlatan Dinç, önümüzdeki dönemde 2 motor yat projelerinin daha bulunduğunu dile getirdi.

"AKÜ, JENERATÖR VE SOLAR PANELLE ÇALIŞIYOR"

Bu boyuttaki hibrit yat ile dünyada da sayılı üretimler arasında yer aldıklarını belirten Dinç, şu bilgileri verdi:

"3 enerji kaynağımız var, akü, jeneratör ve solar panel. Aküleri günlük hayatta, evlerde kullandığımız 220 volt elektrikte doldurabiliyorsunuz. Jeneratörler de yine aküleri besliyor. Bir de solar paneller var. Solar paneller de doğrudan aküleri besliyor. İsteğe göre hangisini devreye alacağını belirliyorsunuz. Bu yatlarda sevk tamamen elektrik motorlarıyla oluyor. Eğer marinadaysanız besleme kablolarıyla elektrik şarjını yapabiliyorsunuz. Açıldıysanız akü azaldığı zaman elektrik motorlarını çalıştırıp hibrit moduna geçiyorsunuz. İçten yanmalı motor kullanılmıyor. Vibrasyon yok, gürültü yok, emisyon salınımı yok. Malzeme tamamen alüminyum, yani yüzde yüz dönüştürebilir bir malzemeden yapılıyor. Yüzde 100 elektrik, sıfır emisyon, bu nedenle yüzde 100 çevreci bir yat."

"ÇOK AŞIRI HIZLI DEĞİLLER"

Jeneratör çalıştırıldığında hibrit motor yatın saatte 7- 8 deniz mili ilerleyebildiğini kaydeden Dinç, Türkiye'den İspanya'ya kadar ara vermeden gidebildiğini söyledi. Dinç, üretilen hibrit yatların maksimum hızının 11 knot, ortalama hızının ise 7- 7,5 knot olduğunu belirterek, "Yani çok aşırı hızlı yatlar değil. Zaten bu yatların amacı da o değil. Ama içten yanmalı motorlara göre çok verimli yatlar" diye konuştu.

HOLLANDALI MÜŞTERİYE SATILDI

Hibrit yatlardan 18.30 metre olanın Hollandalı bir müşteriye 1,2 milyon euroya satıldığını açıklayan Dinç, halen yapım aşamasında olduğunu, yüzde 60'ının tamamlandığını, Ocak 2018'de denize indirilmesinin planlandığını bildirdi.

TÜBİTAK'tan alınan Ar- Ge desteği ile yapılan 14.30 metrelik hibrit motor yatın ise prototip olduğuna vurgu yapan Dinç, "Bu yatı insanlar daha çok 'hibrit, yeşil, çevreci tanısın' diye yaptık. Bu yatın fiyatı normalde 430 bin euro, fakat biz 350 bin euro gibi bir lansman fiyatı belirledik. Bu yatı suya indirdik, performans testleri tamamlandı" dedi.

Hibrit yatların ABD ve Avrupa'da çok trend olduğunu ifade eden Dinç, otomotiv sektöründe başlayan hibrit teknolojinin giderek denizcilikte de büyük ilgi görmeye başladığını dile getirdi. Dinç, "Fosil yakıtlar 40- 50 yılda tükenecek. Küresel ısınma ve diğer çevre faktörlerinden dolayı hibrit teknoloji büyük ilgi görüyor. Ben 5-10 seneye kadar solar enerji, hibrit teknolojilere çok daha büyük yatırımların yapılacağını düşünüyorum. En büyük sorun akü teknolojisi, yani elektriği hapsetme. Bu konuda da 5 yıla kadar önemli ilerleme kaydedileceğine inanıyorum" dedi.

Kaynak: haberinburada