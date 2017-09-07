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ANTALYA'DA GÖZALTINA ALINAN TÜRK ASILLI ALMAN VATANDAŞI SERBEST BIRAKILDI


Antalya'da Gözaltına Alınan Türk Asıllı Alman Vatandaşı Serbest Bırakıldı
Tarih : 07 Eylül 2017, 19:10
Puan Ver : Antalya'da Gözaltına Alınan Türk Asıllı Alman Vatandaşı Serbest Bırakıldı(9/10)5

Almanya'dan tatile geldikleri Antalya'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında eşi S.A. ile gözaltına alınan Türk asıllı Alman vatandaşı K.A., Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, yurt dışına çıkış yasağı konularak serbest bırakıldı.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI

Antalya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilen Türk asıllı Alman vatandaşı zanlı, adli kontrol şartıyla salıverildi.

İhbar üzerine Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Antalya Havalimanı'nda 31 Ağustos'ta gözaltına alınan Türk asıllı Alman vatandaşı K.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

İKİ ÜLKE ARASINDA KARŞILIKLI SÖZ DÜELLOSU

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, gözaltılara 'kararlı bir tepki' vermeleri gerektiğini söyleyen Almanya Başbakanı Angela Merkel'i "Sana ne oluyor?" diyerek eleştirmişti.

EŞİ DAHA ÖNCE SERBEST BIRAKILMIŞTI

Adliyeye sevk edilen zanlı, yurt dışı yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Daha önce adliyeye sevk edilen zanlının eşi S.A, savcılıkça tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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