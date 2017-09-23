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Antalya'da Toplanan 600 Kişilik Grup, Suriyelilere Saldırmak İstedi

ANTALYA'DA TOPLANAN 600 KİŞİLİK GRUP, SURİYELİLERE SALDIRMAK İSTEDİ

Antalya'da çalıştığı fırından kovulan Suriyeli genç, arkadaşlarıyla birlikte esnafla kavga etti. Olayın duyulmasıyla toplanan 600 kişi, Suriyelilere saldırmak istedi.

Tarih : 23 Eylül 2017, 10:00
Puan Ver : Antalya'da Toplanan 600 Kişilik Grup, Suriyelilere Saldırmak İstedi(5/10)1

Antalya'nın Elmalı ilçesinde çalıştığı ekmek fırınından hırsızlık yaptığı gerekçesiyle çıkarılan Suriyeli genç ile yanındakilerin iş yeri sahibine saldırmasıyla çıkan kavgada, 7 Suriyeli yaralandı. Olayın ardından bir araya gelen yaklaşık 600 kişilik grup, Suriyelilere saldırmak istedi. Güvenlik güçleri ilçede önlem alırken, gerginliğin devam ettiği belirtildi.

ESNAFTAN SURİYELİ GRUBA DAYAK

Elmalı ilçesindeki kapalı halk pazarı yanındaki fırında çalışan Suriyeli bir genç, iddiaya göre işyerinin kasasından para çaldığı gerekçesiyle işten çıkarıldı. Akşam saatlerinde işten çıkarılan genç ile yanındaki Suriyeli 6 kişi, fırına gelerek iş yeri sahibi Selim Durmuş'tan, çalıştığı günlerin ücretini iseyince tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüştü, Suriyeli grup Durmuş'a saldırıp, darp etti. Gürültüyü duyan çevre esnaf da Selim Durmuş'un yardımına koştu, Suriyeli grubu dövdü.

'SURİYELİ İSTEMİYORUZ' SLOGANLARI

Olayın ilçede kulaktan kulağa yayılması üzerine yaklaşık 600 kişi fırının bulunduğu Otogar Sokak'ta toplandı. 'Suriyeli istemiyoruz' diye slogan atan grup, ilçede gördükleri Suriyelilere saldırdı.

TAKVİYE POLİS EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Ekiplerin yetersiz kalması üzerine çevre ilçelerden de takviye polis ekipleri istendi. Polis, Suriyelileri bölgeden uzaklaştırarak olayların daha fazla büyümesini engelledi.

ÇIKAN KAVGADA 7 KİŞİ YARALANDI

Kavgada yaralanan 7 kişi, hastanedeki tedavilerinin ardından güvenlik amacıyla, fırın sahibi Selim Durmuş da ifadesi alınmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Kalabalık, ilçe meydanında ve Emniyet Müdürlüğü önünde toplanarak, 'Suriyelileri burada istemiyoruz' diyerek sık sık slogan atarken, gerginliğin sürdüğü bildirildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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