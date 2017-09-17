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Antalya'da Tur Otobüsü Şarampole Devrildi: 2 Ölü, Çok Sayıda Yaralı

ANTALYA'DA TUR OTOBÜSÜ ŞARAMPOLE DEVRİLDİ: 2 ÖLÜ, ÇOK SAYIDA YARALI

Antalya'nın Kumluca ilçesine bağlı Adrasan Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkan tur otobüsünün şarampole yuvarlandığı kazada 2 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Tarih : 17 Eylül 2017, 12:20
Puan Ver : Antalya'da Tur Otobüsü Şarampole Devrildi: 2 Ölü, Çok Sayıda Yaralı(8/10)4

Antalya'nın Kumluca ilçesinde tur midibüsünün uçuruma yuvarlanması sonucu ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 29 kişi yaralandı.

2 KİŞİ ÖLDÜ, 29 KİŞİ YARALANDI

Antalya'dan Adrasan'a giden 07 LTK 61 plakalı tur midibüsü, Adrasan Çavuşköyü Tekke Deresi mevkisinde yaklaşık 25 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kaza yerine 112 Acil Servis ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi yaşamını yitirdi, 29 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

İşte kaza yerinden kareler:

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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