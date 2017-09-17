Antalya'nın Kumluca ilçesinde tur midibüsünün uçuruma yuvarlanması sonucu ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 29 kişi yaralandı.

2 KİŞİ ÖLDÜ, 29 KİŞİ YARALANDI

Antalya'dan Adrasan'a giden 07 LTK 61 plakalı tur midibüsü, Adrasan Çavuşköyü Tekke Deresi mevkisinde yaklaşık 25 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kaza yerine 112 Acil Servis ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi yaşamını yitirdi, 29 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

İşte kaza yerinden kareler:

Kaynak: haberinburada