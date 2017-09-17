ANTALYA'DA TUR OTOBÜSÜ ŞARAMPOLE DEVRİLDİ: 2 ÖLÜ, ÇOK SAYIDA YARALI
Antalya'nın Kumluca ilçesine bağlı Adrasan Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkan tur otobüsünün şarampole yuvarlandığı kazada 2 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.
Antalya'nın Kumluca ilçesinde tur midibüsünün uçuruma yuvarlanması sonucu ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 29 kişi yaralandı.
2 KİŞİ ÖLDÜ, 29 KİŞİ YARALANDI
Antalya'dan Adrasan'a giden 07 LTK 61 plakalı tur midibüsü, Adrasan Çavuşköyü Tekke Deresi mevkisinde yaklaşık 25 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kaza yerine 112 Acil Servis ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi yaşamını yitirdi, 29 kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.
İşte kaza yerinden kareler:
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Cumhurbaşkanı Erdoğan Ve Rusya Devlet Başkanı Putin, Külliyede Görüştü
- Noel Ve Şeb-İ Arus'u Aynı Etkinlikte Kutlayacak Olan Beşiktaş Belediyesine Tepki Yağdı
- Beyoğlu'nda Metruk Bina Çöktü, Enkaz Altında Bir Kişi Can Verdi
- Kardak'ta Gerginlik! Türk Balıkçıları Taciz Eden Yunan Botlarını Türk Botları Engelledi
- İsrail, Kudüs Direnişinin Sembol İsmi Cuneydi'nin Gözaltı Süresini Uzattı
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Rusya: Abd, Yeni Suriye Ordusu Kuruyor!
- Mesajlaştığı Kadınla Buluşmak İçin Kilometrelerce Yol Giden Çinli, Kadının Kocasından Kırbaç Yedi
- Putin, Öğrenciyken Filmlerde Dublörlük Yapmış
- Kudüs İçin Alınan Tarihi Kararların Ardından Süreç Nasıl İşleyecek?
- Ramallah'ta Büyük Bir Türk Bayrağı Taşıyan Filistinli İsrail Polisine Meydan Okudu
Bu Haberle İlgili Yorumlar