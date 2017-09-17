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ANTALYA'DAKİ FECİ KAZADA ÖLENLERİN KİMLİĞİ BELLİ OLDU


Antalya'daki feci kazada ölenlerin kimliği belli oldu
Tarih : 17 Eylül 2017, 19:10
Puan Ver : Antalya'daki Feci Kazada Ölenlerin Kimliği Belli Oldu(8/10)4

Manavgat'tan Adrasan'a tekne turuna gidenleri taşıyan tur midibüsünün Kumluca'da şarampole devrildiği kazada yaşamını yitiren 5 kişiden 3'ünün kimliği belli oldu. Kazada Ali Çetin, Ali Özdemir ve Mehmet Fıçı ölürken, kadın olduğu belirtilen diğer ölenin kimliğinin belirlenmesi için çalışmaların sürdüğü kaydedildi.

KUMLUCA'YA DOĞRU GİDERKEN KAZA YAPTILAR

Gezinin, kuruculuğunu aynı kazada yaşamını yitiren Ali Çetin'in üstlendiği 'Göç Yolu Yolcular'ı adı altında sosyal medya üzerinden örgütlenen bir grup tarafından düzenlendiği belirtildi.

8 Eylül günü gezinin planlandığı ve bugün 'Adrasan Sulu Ada Tekne Turu' adı altında yapılacak gezi için 'Şen Tur' adlı taşımacılık firmasından sürücüsü Hasan Bıyık ile birlikte 07 LTK 61 plakalı midibüsün kiralandığı belirlendi. Tur için midibüsün saat 06.30'da Manavgat'tan yola çıktığı, Antalya'dan da tura katılanları alarak Kumluca'ya doğru gittiği sırada kazanın meydana geldiği kaydedildi.

"TAŞIMACILIK ANLAŞMASI YAPTIK"

Kaza yapan midibüsün bağlı bulunduğu Şen Tur firmasının sahibi Soner Şen, tekne turunu organize eden Ali Çetin'in kendisini arayarak araç istediğini söyledi. Şen, şöyle dedi:

"Biz, firma olarak Ali Çetin'le taşımacılık anlamında 4- 5 yıldır sürekli çalışıyorduk. Ali Çetin hemen hemen her hafta sonu değişik yerlere etkinlik veya gezi düzenler, bizden otobüs isterdi. Biz de grubun taşıması için otobüs gönderirdik. Hatta Ali ağabey yaptığı bütün organizasyonları Göç Yolu Yolcuları Grubu'nun sosyal medya sayfasından ilan eder ve gezilere katılacak grubu oradan oluştururdu. Adrasan gezisiyle ilgili bizden 30 kişilik otobüs istediğinde biz de Hasan Bıyık'ın kullandığı 07 LTK 61 plakalı midibüsümüzü kendisine tahsis ettik. Hem midibüsümüzün hem de şoförümüzün bütün evrakları tamam."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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