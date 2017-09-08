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ANTALYASPOR ANTRENMANINDA NASRİ İLE RIZA ÇALIMBAY GERGİNLİĞİ ÇIKTI


Antalyaspor Antrenmanında Nasri ile Rıza Çalımbay Gerginliği Çıktı
Tarih : 08 Eylül 2017, 14:20
Puan Ver : Antalyaspor Antrenmanında Nasri İle Rıza Çalımbay Gerginliği Çıktı(5/10)1

Antalyaspor'un bu sabah yaptığı antrenmanda kırmızı beyazlı takımın Kamerunlu yıldızı Eto'o'unun teknik direktör Rıza Çalımbay'la yaptığı 20 dakikalık görüşmede Galatasaray maçında oynamak istediğini belirttiği öğrenildi.

Galatasaray maçının hazırlıklarına Atilla Konuk Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam eden kırmızı beyazlı takımın çalışması, koşu ve ısınmayla başladı. Isınma hareketlerinin ardından Samuel Eto'o, teknik direktör Çalımbay'dan görüşme talep etti. Takımdan ayrılan Eto'o ve Çalımbay, yaklaşık 20 dakika konuştu. Eto'o'nun görüşmede, saha dışı ve saha içi olayların birbirinden ayrı olduğunu ve Galatasaray maçında oynamak istediğini belirttiği bildiridi.

ETO'O GOLLERİYLE DİKKATİ ÇEKTİ

Antrenmanın 2'nci bölümünde kırmızı beyazlılar, top kapma ve pas çalışması yaptı. Bu sırada Eto'o ile Nasri'nin farklı gruplarda çalıştığı gözlendi. Çalımbay, futbolcularına Galatasaray maçının taktik çalışmasını yaptırdı. Sınırlı alandaki taktik maçta Eto'o attığı goller ve hırsıyla dikkati çekti.

NASRİ- ÇALIMBAY GERGİNLİĞİ

Maçın son bölümlerinde Çalımbay defans oyuncularını çalıştırırken bir pozisyonda Nasri'den kısa sürede pas vermesini istedi. Bunun üzerine Nasri, topla oynamak istediğini belirtti. Antrenman sonunda ise Çalımbay futbolcularına açma germe yapmalarını belirtti. Bu sırada Nasri sahadan ayrılırken Çalımbay, futbolcusunu çağırarak açma germe hareketleri yapması gerektiğini anlattı. İkili arasında hafif gerginlik yaşandı ve Çalımbay, Nasri'ye antrenman sonrası özel görüşebileceklerini belirtti. Açma germe hareketlerinin ardından Nasri'nin, antrenman sahasından ayrılırken gergin olduğu gözlendi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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