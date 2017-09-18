ANTALYASPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ RIZA ÇALIMBAY İSTİFA ETTİ
Antalyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, bugün yapılan toplantı sonrasında görevini bıraktı.
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Antalyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, bugün öğleden sonra kulüp Başkanı Ali Şafak Öztürk ile yaptığı toplantıdan sonra istifa kararı aldı.
Çalımbay, istifasını yarın Atilla Konuk Tesisleri'nde düzenleyeceği basın toplantısı ile duyuracak.
Kaynak: haberinburada
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