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Antalyaspor'da Anlaşma Tamam! Eto'o ve Nasri'nin Yeni Hocası Leonardo Oldu

ANTALYASPOR'DA ANLAŞMA TAMAM! ETO'O VE NASRİ'NİN YENİ HOCASI LEONARDO OLDU

Uzun süredir teknik direktör arayışı devam eden Antalyaspor, 48 yaşındaki Brezilyalı teknik direktör Leonardo Araujo 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Tarih : 28 Eylül 2017, 12:50
Puan Ver : Antalyaspor'da Anlaşma Tamam! Eto'o Ve Nasri'nin Yeni Hocası Leonardo Oldu(6/10)2

Rıza Çalımbay'ın istifa etmesinin ardından teknik direktör arayışlarına giren Antalyaspor, daha önce Inter ve Milan gibi takımları çalıştıran Brezilyalı teknik direktör Leonardo Araujo ile 2 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.

Kulübün resmi sitesinden yapılan açıklama şöyle;

"Kulübümüz, Brezilyalı teknik direktör Leonardo Nascimento de Araújo ile yapılan görüşmeler sonucu anlaşmaya vararak 2 yıllık sözleşme imzalamıştır."

LEONARDO ARAUJO KİMDİR?

5 Eylül 1969'da Brezilya'da dünyaya gelen Leonardo, Flamengo'da başladığı profesyonel futbol kariyerinde birçok başarıya imza attı.

BREZİLYA İLE DÜNYA KUPASI KAZANDI

Flamengo'dan sonra Sao Paulo'ya transfer olan ve ardından da Valencia ile Avrupa'ya açılan Leonardo, 1994'te Sao Paulo'ya geri dönerken o sezon Brezilya Milli Takımı ile 94 Dünya Kupası'nı kazanan kadroda yer aldı.

1996'da PSG'ye transfer olan başarılı orta saha, 1997'de ise İtalyan devi Milan'ın yolunu tuttu. Milan'da uzun yıllar geçiren Leonardo, 2003'te 34 yaşındayken futbola veda etti.

MİLAN VE INTER'İ ÇALIŞTIRDI

Futbolu bıraktıktan sonra bir süre ortalarda görünmeyen Leonardo, 2009-10 sezonunun başında eski takımı Milan'a teknik direktör olarak geri döndü. O sezon Serie A'yı Inter ve Roma'nın ardında üçüncü bitiren Milan'dan bir yıllık maceradan sonra ayrılan Leonardo, bir sonraki sezon ise Inter'in başına geçti. Leonardo, aynı sezon Inter'le İtalya Kupası'nı kazandı ve sezon sonunda takımdan ayrıldı.

EN SON PSG'DE SPORTİF DİREKTÖR OLARAK ÇALIŞTI

Inter ve Milan kariyerinin ardından teknik adamlık yapmayan Leonardo, 2012'de PSG'de sportif direktörlük görevini üstlendi ve görevde kaldığı 6 ayda Ibrahimovic, Pastore, Lavezzi, Sirigu gibi transferlerin tamamlanmasında büyük rol oynayarak şu anki PSG'nin temellerini atan isimlerden biri olmuştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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