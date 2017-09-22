ANTALYASPOR'DA RIZA ÇALIMBAY'DAN BOŞALAN TEKNİK DİREKTÖRLÜK KOLTUĞUNA LEONARDO ARAUJO GETİRİLDİ
Rıza Çalımbay'la yolların ayrılmasının ardından teknik direktör arayışına giren Antalyaspor, Brezilyalı teknik adam Leonardo Araujo ile anlaşmaya vardı
Teknik direktör Rıza Çalımbay ile yollarını ayıran Antalyaspor'un yeni hocası netlik kazandı.
Kırmızı-Beyazlı Süper Lig takımı, Leonardo Araújo ile anlaşmaya vardı.
Dünya futbolunun efsane ismi Clarence Seedorf ile de görüşme yapan Akdeniz ekibi, son olarak Brezilyalı teknik adamda karar kıldı.
Leonardo'nun yarın Türkiye'ye geleceği belirtildi.
EN SON PSG'DE ÇALIŞMIŞTI
Son olarak Paris Saint-Germain'de futbol direktörü olarak çalışan Brezilyalı antrenör, İtalya'nın köklü kulüpleri Milan ve Inter'de teknik direktör olarak görev yapmıştı.
Kaynak: haberinburada
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