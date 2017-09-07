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Antalyasporlu Nasri, Ağrıları Nedeniyle Antrenmana Katılmadı

ANTALYASPORLU NASRİ, AĞRILARI NEDENİYLE ANTRENMANA KATILMADI

Antalyaspor'da forma giyen Nasri, Galatasaray maçı hazırlıkları öncesinde ağrıları nedeniyle idmana katılmadı.

Tarih : 07 Eylül 2017, 10:30
Puan Ver : Antalyasporlu Nasri, Ağrıları Nedeniyle Antrenmana Katılmadı(9/10)5

Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray'ı konuk edecek Antalyaspor, bu karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti. Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde, teknik direktör Rıza Çalımbay nezaretindeki antrenman, koşuyla başladı.

ANTRENMAN ÇİFT KALE MAÇLA BİTTİ

İdmanda, iki gruba ayrılan kırmızı beyazlı ekipte, taktik ve grup istasyonda dayanıklılık, kafa, ve ayak şutu çalışması yapıldı. Antrenman yarı sahada oynanan taktik ağırlıklı çift kale maçla sona erdi.

3 FUTBOLCU İDMANA KATILMADI

Antrenmana İsviçre Milli Takımı'ndan dönen Johan Djourou da katılırken, sakatlığı devam eden Zeki Yıldırım, Sandro Ranieri ile sağ arka adalesinde ağrıları bulunan Samir Nasri katılmadı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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