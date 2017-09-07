Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray'ı konuk edecek Antalyaspor, bu karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti. Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde, teknik direktör Rıza Çalımbay nezaretindeki antrenman, koşuyla başladı.

ANTRENMAN ÇİFT KALE MAÇLA BİTTİ

İdmanda, iki gruba ayrılan kırmızı beyazlı ekipte, taktik ve grup istasyonda dayanıklılık, kafa, ve ayak şutu çalışması yapıldı. Antrenman yarı sahada oynanan taktik ağırlıklı çift kale maçla sona erdi.

3 FUTBOLCU İDMANA KATILMADI

Antrenmana İsviçre Milli Takımı'ndan dönen Johan Djourou da katılırken, sakatlığı devam eden Zeki Yıldırım, Sandro Ranieri ile sağ arka adalesinde ağrıları bulunan Samir Nasri katılmadı.

Kaynak: haberinburada