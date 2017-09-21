ANTALYASPORLU SAMUEL ETO'O, DEVRE ARASINDA KULÜPTEN AYRILMA KARARI ALDI
Antalyaspor'da forma giyen Samuel Eto'o, kendisine yeni sözleşme teklif edilmediği için ocak ayında takımdan ayrılma kararı aldı.
Antalyaspor'un Kamerunlu yıldızı Samuel Eto'o ile kulüp yönetimi arasındaki kriz sürüyor. Transfer döneminin bitiminin son günü menaceri aracılığıyla isyan bayrağı açan ve kendisine yeni kontrat önerilmediği için tepkisini gösteren 36 yaşındaki futbolcu, ocak ayında takımdan ayrılma kararı aldı.
"2 SEZONDA 38 GOL ATTI, YENİ SÖZLEŞME TEKLİF EDİLMEDİ"
Konuyla ilgili olarak açıklamalarda bulunan Eto'o'nun menaceri Wilfried De Happi de iddiaları doğrulayarak, "Eto'o, Antalyaspor'da 2 sezonda 38 gol attı. Daha fazla saygıya ihtiyacı var. Beşiktaş'a son anda Antalyaspor'un izin vermemesi sonrasında gitmedi. O,kulübü için üzerine düşen her görevi yaptı. Ama yeni bir sözleşme önerilmemesi onu üzdü. Görünüşe göre Eto'o Ocak'ta Antalyaspor'dan ayrılıyor. Türkiye'yi çok seviyor ve burada kalmak istiyor. Eğer buradan bir kulüple anlaşamazsa ABD ve Çin'den de teklifler var" dedi.
Kaynak: Fanatik
Kaynak: haberinburada
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