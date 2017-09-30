ANTALYASPOR'UN YENİ HOCASI LEANDRO, İLK MAÇINDA HÜSRANA UĞRADI
Antalyaspor Teknik Direktörü Leonardo Araujo, 3-1 kaybedilen Demir Grup Sivasspor maçı sonrası, "Eksiklerimiz var. Bunları en yakın zamanda gidereceğiz" dedi.
Antalyaspor'un yeni teknik direktörü Leonardo Araujo, 3-1 kaybedilen Demir Grup Sivasspor maçı sonrası, "Bu şekilde başlamak istemezdim. Eksikliklerimiz var. Bunları en yakın zamanda gidereceğiz" dedi.
"SİVASSPOR'UN GÖRDÜĞÜ KIRMIZI KARTA KADAR HER ŞEY YOLUNDAYDI"
Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda Demir Grup Sivasspor'a 3-1 mağlup olan Antalyaspor'da yeni teknik direktör Leonardo Araujo karşılaşma sonrası müsabakayı değerlendirdi. Brezilyalı teknik adam, "Maçı iki şekilde değerlendirmek istiyorum; ilk yarıya baktığımızda maça istediğimiz gibi başlayamadık. İstediğimiz oyunu sergileyemedik. Şanssız bir gol yedik. Toparlanamadık. Kötü bir oyun sergiledik. Bizim için üzücü bir ilk yarıydı. İkinci yarıya baktığımız zaman oyunu kontrol etmek isteyen, pozisyona girmek isteyen, ikinci yarı iyi bir Antalyaspor vardı. Oyuncularımız istekliydi. Özellikle Sivasspor'un gördüğü kırmızı karta kadar her şey yolundaydı. Daha sonra 5 tane gol pozisyonu üretme fırsatı yakaladık. Bu şekilde başlamak istemezdim. Eksikliklerimiz var. Bunları en yakın zamanda gidereceğiz" dedi.
"İLK YARI VE İKİNCİ YARI YAPTIĞIMIZ HATALAR VAR"
Antalyaspor'un DNA'sında atak futbol oynama görüntüsü olduğunu ifade eden Leonardo, "Oyuncularım kadrom atak futbol oynamaya müsait. İsteyen, arzulayan sahaya çıktığında yüzde yüzünü veren, pres yapmayı beceren bir takımım var. Ben iki gün önce takımın başına geldim. Ama son maçı tribünde Antalyaspor'u izledim. Son maçta gördüğüm Antalyaspor gol yollarında etkili olmaya çalışan ve oyunu ısıran oyunculardan kurulu bir takım sahada bulunmuştu. Bugün de aynısını tekrar istedim. Tabi ilk yarı ve ikinci yarı yaptığımız hatalar var" diye konuştu.
Leonardo takımda eksikler bulunduğunu milli maç arasının bu eksiklikleri gidermek için fırsat olduğunu belirterek, Antalyaspor'un ligde yukarılara oynayacak seviyeye gelmesi için çalışacaklarını aktardı.
Kaynak: haberinburada
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