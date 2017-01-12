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antibiyotiğe karşı hekimlere grip kiti

ANTİBİYOTİĞE KARŞI HEKİMLERE GRİP KİTİ

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Türkiye'de son yıllarda kalp krizinden ölümlerin artış gösterdiğini belirterek, kalp krizi ve inmeye karşı acil müdahale merkezleri kuracaklarını açıkladı

Tarih : 12 Ocak 2017, 12:32
Puan Ver : Antibiyotiğe Karşı Hekimlere Grip Kiti(7/10)6


Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Türkiye'de son yıllarda kalp krizinden ölümlerin artış gösterdiğini belirterek, kalp krizi ve inmeye karşı acil müdahale merkezleri kuracaklarını açıkladı. Bakan Akdağ, dün sağlık muhabirleriyle bir araya geldi ve yeni projelerini anlattı:



ELEKTROŞOK PROJESİ: Türkiye'de son yıllarda artan kalp krizi ve inme vakalarının önüne geçmeyi planlayan bakanlık, her alışveriş merkezine (AVM) bir elektroşok cihazı yerleştirecek. AVM'de çalışan 10 personele de acil müdahale eğitimi verilecek.



 


KALP KRİZİ MERKEZi: 112 Acil ambulanslarına taşınabilir EKG cihazı konulacak. Bu cihaz, online olarak kalp krizi ve inme merkezindeki doktora anında bilgi ulaştıracak. Böylece hastaya online müdahale edilecek.



5 DAKİKADA SONUÇ: Grip, nezle ve soğuk algınlıklarında antibiyotik kullanımının önüne geçmek için aile hekimlerine, KBB ve çocuk hekimlerine 5 dakikada sonuç veren grip kiti dağıtılacak. Kitler, boğazda virüs mü bakteri mi olduğunu anında gösterecek, gereksiz antibiyotik kullanılmayacak.



 



kaynak:habertürk








Etiketler: Antibiyotiğe  Karşı  Hekimlere  Grip  Kiti    haber

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