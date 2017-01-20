Altın 6 Haftanın En Düşüğünde
Cezaevindeki Demirtaş'a Bir Kötü Haber Daha!
Efsanelerden Trump Gideri!
Galatasaray'dan Hakem İsyanı!
'mesajım Enosis Hayali Kuranlaradır'
Ağrıyan Diş İçin Sakın Kullanmayın Çünkü…
Hdp Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ'ın Milletvekilliği Düştü
Dev Projemize Bir Talip Daha!
Psikiyatristler Fetö'cü Hainlerin İlk Sözleri...
Hamza Hamzaoğlu'ndan Fenerbahçe İddialarına Cevap!
Gaziosmanpaşa'da Kahvehaneye Silahlı Saldırı
Otomobil Devi Satılıyor! İşte Değeri
Suudi Arabistan'dan Flaş Suriye Kararı!
Acun Açıkladı! Resmen Ezdi Geçti...
İstanbul Valisi Şahin'den 'bekçi' Açıklaması
Hdp'li İdris Baluken Gözaltına Alındı
Eş Katili Cezaevinde İntihar Girişiminde Bulundu
Kadınların O Sorununu Ortadan Kaldırıyor
Krasnodar Kafilesi İstanbul'a Geldi!
Hdp'li Konca'nın Yargılanmasına Başlandı

antik çağlardan beri biliniyor o sorunu ortadan kaldırıyor

ANTİK ÇAĞLARDAN BERİ BİLİNİYOR O SORUNU ORTADAN KALDIRIYOR

Kekik benzeri bir bitki olan zahter, yarattığı afrodizyak etkisiyle cinsel hayatı renklendiriyor. Toz haline getirilip baharat olarak da kullanılıyor.

Tarih : 20 Ocak 2017, 13:13
Puan Ver : Antik Çağlardan Beri Biliniyor O Sorunu Ortadan Kaldırıyor(9/10)9


Cinsel hayatında sorun yaşayanlar şifayı doğada buluyor. Kekik gibi hoş kokulu bir bitki olan zahter, afrodizyak etkisi sayesinde güç veriyor. Birçok hastalığa iyi gelen zahter toz haline getirilip baharat olarak kullanılıyor. Ayrıca cay olarak da tüketilebiliyor. Antik çağlardan beri hem baharat hem de afrodizyak olarak bilinip kullanılan zahterin sağlığa olan diğer faydaları şöyle:



Uyarıcıdır. Bu etkisiyle mideyi çalıştırır, iştahı açar ve sindirim işlemini kolaylaştırır. Hazımsızlığı giderir.



Mide ve bağırsaklardaki aşırı gazı sokturur.



İdrar söktürücüdür. Kanı ve idrar yollarını temizler.



Terleticidir. Soğuk algınlığında iyileştirici etkisi görülür.



Antiseptik (mikrop kırıcı) etkisi de vardır. Bademcik ve boğaz enfeksiyonlarına iyi gelir.



Uzun zamanlardan beri afrodizyak (cinsel gücü artırıcı) etkileri bulunduğu ileri sürülmektedir.



 



kaynak:sabah






Etiketler: Antik  Çağlardan  Beri  Biliniyor  O  Sorunu  Ortadan  Kaldırıyor    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER