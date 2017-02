AÖF sınav sonuçları az önce açıklandı. AÖF final sınav sonuçları öğrenciler tarafından merakla bekleniyordu.. Bugün Açık Öğretim Fakültesi'nin resmi adresinde sınav sonuçları duyuruldu. İşte AÖF sınav sonuçlarını sorgulayabileceğiniz adres ve AÖF sınavları hakkında değişen sistemin bilgileri







AÖF sınav sonuçları Anadolu Üniversitesi Öğrenci Giriş sistemi aracılığıyla açıklandı. Anadolu Üniversitesi İnternet sitesi ve öğrenci SMS sistemi üzerinden yapılan AÖF sınav sonuçları duyurusu, öğrencilerin sonuçları nereden öğrenebileceğine işaret etti. Peki, AÖF sınav sonuçları nereden öğrenilecek? İşte, merak edilen o detaylar



Açık uçlu soru sisteminin detaylarını paylaşan Prof. Dr. Gündoğan, uygulamanın içeriğiyle ilgili olarak şu detayları aktardı: “Öğrencilerimizin kendi cümleleriyle bilgilerini ifade etmelerine olanak sağlayacak bu sorular, 4 yanlış 1 doğru uygulaması kapsamında yer almayacak. Kısa cevaplı sorular, cevabı yalnızca bir ya da iki kelimeden oluşan sorular olacaktır. Bir romanın yazarının ya da bir anlaşmanın tarihinin yoklandığı sorular kısa cevaplı sorulara örnek olarak verilebilir. Kısa cevaplı soruların her birinin puan değeri çoktan seçmeli sorunun puan değerine eşit olacaktır. Açık uçlu sorular ise, öğrencilerin kitapta yer alan bilgileri organize etme becerilerini ölçmeye yönelik olacaktır. Açık uçlu sorunun cevabı bir veya iki paragraf olabilecektir. Tarihsel bir dönemin özelliklerini yazmak, iki düşünürün bir olaya ilişkin görüşlerini kıyaslamak, iki roman yazarının üsluplarını belli bir açıdan karşılaştırmak açık uçlu sorulara örnek olarak verilebilir. Bu soruların cevapları aslında kitaplarında yer almaktadır. Öğrencilerden beklenen kitapta yer alan cevabı yapılandırmalarıdır. Bu nedenle açık uçlu sorulara biz yapılandırılmış cevaplı sorular demeyi tercih ediyoruz. Her öğrenci istenen bilgiyi zihninde farklı şekilde yapılandırmış olabilir. Biz olası tüm yapılandırmaları önceden hazırladığımız ve adına rubrik denen standart puanlama anahtarlarıyla eşleştirerek puan vereceğiz. Böylece öğrenciler, sahip oldukları bilgi düzeyine göre doğru-yanlış yaptı şeklinde değil; bilgi sahibi olmama durumundan konuya tam hakim olma durumuna göre puan alabilecekler. Bu uygulamanın, öğrencilerimizin bilgilerini gerçeğe daha yakın ölçmemizde yardımcı olacağını düşünüyoruz. Ayrıca bu soru türlerinin öğrencilerimizin biraz bile bilgi sahibi olsalar puan alabilmelerini sağlayacağını düşünüyoruz.”







AÖF SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ NASIL YAPILIR?







AÖF sınavlarında 4 yanlışın 1 doğruyu götüreceği sisteme geçildiği için umutsuz olan bazı öğrenciler ise AÖF sonuçları açıklanmadan itiraz yolunu araştırmaya başladı. Öğrenciler, sınavın uygulaması, sorular ve sonuçlarla ilgili inceleme ve yeniden düzenleme talebiyle itirazda bulunabilecekler. Peki, AÖF sınav sonuçlarına itiraz nasıl yapılılr?







Sınavların değerlendirilmesi, notların kaydı, çizelgelere geçirilmesi, saklanması, öğrenci kütüklerine yazımı ve



öğrencilere duyurulmasında bilgi işlem yöntemleri kullanılır. Öğrenciler sınav sonuçlarına, ilan edilme



tarihinden itibaren 5(beş) işgünü içinde http://aof.anadolu.edu.tr adresi Öğrenci Otomasyonu bölümünden



T.C. kimlik no ve şifreleri ile giriş yaparak itiraz edebilirler. Bu süre geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate



alınmaz. İtiraz sonuçları aynı sayfada yayımlanmaktadır







AÖF'TE YENİ DÖNEM







AÖF sınavı sonuçlarının ne zaman açıklanacağı belirsizliğini korurken Anadolu Üniversitesi'nin resmi sitesinde AÖF'de yeni dönem duyurusu geldi. Yapılan duyuruya göre; yaklaşık 1,5 milyon öğrencisi bulunan Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi sınavlarında yeni bir uygulamaya geçiliyor. 18 Ocak 2017 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikle AÖF sınavlarında çoktan seçmeli soruların yanında açık uçlu, kısa cevaplı, doğru-yanlış, eşleştirme gibi farklı tip soruların da sorulmasının önü açılmış oldu.







Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Gündoğan, yaklaşık bir yıl süren yoğun bir çalışmanın sonunda, 2016/2017 öğretim yılı bahar döneminden itibaren açıköğretim sistemindeki bazı derslerin ara sınavlarında çoktan seçmeli soruların yanında kısa cevaplı ve açık uçlu soruların da kullanılmaya başlanacağını söyledi. Rektör Gündoğan, “Açıköğretim Fakültesi'nin 4 programında 4 ders kapsamında ilk uygulama başlayacak. Bu programlar Türk Dili ve Edebiyatı, Sosyoloji, Felsefe ve Tarih programları olacak. Türk Dili ve Edebiyatı programında Çağdaş Türk Romanı, Sosyoloji Programında Türk Sosyologları, Felsefe Programında Çağdaş Felsefe ve Tarih Programında Hukuk Tarihi derslerinin ara sınavlarında çoktan seçmeli soruların yanında 2 kısa cevaplı ve 1 açık uçlu soru yer alacaktır.” dedi.







MEZUN OLACAKLAR İÇİN ÜÇ DERS SINAVI HAKKI OLACAK







Rektör Gündoğan, Açıköğretim İktisat ve İşletme Fakültelerinden mezun olmasına tek dersi kalan öğrencilerin dönem uzatmamaları için uygulanan tek ders sınavlarının, bu yıldan itibaren üç derse çıkarıldığını bildirdi.







Prof.Dr. Gündoğan, Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri'nin lisans veya ön lisans programlarında kayıtlı, üç dersten başarısız olan ve bu dersleri başarması durumunda mezun olabilecek öğrencilere tanınan üç ders sınav hakkından hangi durumdaki öğrencilerin yararlanabileceğine de açıklık getirdi. Kayıtlı olduğu bölüm/programlarda tüm dersleri alan ve üç dersten başarısız olduğu için mezun olamayan öğrencilerin üç ders sınavına girebileceğini yineleyen Prof.Dr. Naci Gündoğan, üç ders sınav hakkına ilişkin esasları şöyle sıraladı:







“Öğrencinin üç ders sınavına girebilmesi için, 2016/2017 öğretim yılı güz veya bahar döneminde o derslere kayıt yaptırmış olması gerekmektedir. Başarısız olduğu üç dersten (DZ) ve/veya (YZ) harf notu alan öğrenciye üç ders sınav hakkı tanınmaz. Uygulamalı dersler (laboratuvar, pratik çalışma ve benzeri) için üç ders sınav hakkı tanınmaz. Üç ders sınav notu, dönem sonu sınav notu yerine geçer. Başarı notu; üç ders sınavı uygulanan her bir ders için dönem içi notları ile üç ders sınavı notunun yüzdelik oranları dikkate alınarak belirlenir. Öğrencinin başarı notu; üç ders sınavı uygulanan her bir ders için dönem içi notları ile üç ders sınav sonucu esas alınarak hesaplanır. Öğrencinin harf notları, dönem sonu sınavına ‘Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Öğrenci Değerlendirme Sistemi Esasları' dikkate alınarak oluşan harf notu aralıkları dikkate alınarak belirlenir. Her ne sebeple olursa olsun üç ders sınavına katılmayan ve katılamayan öğrenci için mazeret sınavı yapılamaz.”







