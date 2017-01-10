

Avrupa Parlamentosu (AP) başkanının hangi gruptan olacağının 2014 yılında imzalanan bir anlaşmayla belirlendiği ortaya çıkarken, anlaşmaya imza atanların seçimlerde aday olması, AP grup liderlerinin verdiği sözlere sadakatini sorgulattı.







Avrupa Halk Partisi (EPP) Grubu Başkanı Manfred Weber, grup üyelerine, "güç paylaşımına" ilişkin 2014 yılında diğer parti gruplarıyla varılan anlaşmanın kopyasını gönderdi. Bugüne kadar sır olarak kalan anlaşmaya göre, Sosyalistler ve Demokratlar Grubu (S&D) adayı 2014-2019 döneminin ilk yarısında, EPP adayı da ikinci yarısında başkanlığı üstlenecekti.







Anlaşmada konuya ilişkin, "EPP ve S&D grupları, AP'nin 2014-2019 yasama döneminde, AP başkanlığı seçimlerinde birbirlerini desteklemeleri konusunda mutabıktır. Onlar (EPP ve S&D) yasama döneminin ilk yarısında S&D'nin, ikinci yarısında ise EPP'nin AP Başkanını atayacağı konusunda hemfikirdir." denildi.







İmzalarına rağmen aday oldular







Weber ve AP Başkanı Martin Schulz'un S&D liderliği döneminde imzalanan anlaşma, AP'nin en büyük iki grubuna diğerlerinin desteğine ihtiyaç duymadan seçimlerde başkanlığı garanti ediyor.







Anlaşmaya, Avrupa Liberaller ve Demokratlar İttifakı (ALDE) Başkanı Guy Verhofstadt'ın, AP yönetiminde belirli pozisyonlar karşılığında destek verdiği ortaya çıktı. Ancak hem Verhofstadt hem de S&D lideri Gianni Pittella'nın aday olması, verilen sözlere sadakati sorgulattı.







"İmzaları artık bir değer ifade etmeyenler"







EPP lideri Weber, bu iki ismin aday olmasına tepki göstererek, "İyi bir geleneği bozanlar ve imzaları artık bir değer ifade etmeyenler, bir kurum olarak AP'nin istikrarını çatırdatıyor. Tüm sorumluluk, anlaşmamızı bozanlarda. Avrupa karşıtları, nüfuz kazanacak." dedi.







AP Başkanlığı seçimleri, 17 Ocak Salı günü yapılacak. Seçimlerde, EPP adayı Antonio Tajani, S&D lideri Gianni Pittella ve ALDE Lideri Verhofstadt'ın adı ön plana çıkıyor.







AP Başkanı Schulz, kasım ayında tekrar aday olmayacağını açıklamıştı. Schulz'un Almanya'nın dışişleri bakanı olacağı belirtiliyor.







kaynak:trthaber