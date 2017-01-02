

Geçtiğimiz aylarda duyurulan Apple AirPods ülkemizde de satışa çıktı. İşte AirPods hakkında bilmeniz gerekenler.



7 Eylül tarihinde iPhone 7 modelleri ile birlikte duyurulan Apple'ın kablosuz kulaklığı AirPods an itibariyle ülkemizde de satışta. Peki bu kulaklığı almadan önce dikkat edilmesi gerekenler neler? Apple AirPods'un fiyatı rakiplerine göre hangi seviyede? Bu cihazı rakiplerinden ayıran önemli özellikler neler? Tüm bu soruların cevabını sizler için hazırladık.



Apple'ın ilk kablosuz kulaklığı rakiplerine göre önemli avantajlara sahip. ABD'de 160 dolar fiyat etiketiyle, ülkemizde ise 779 TL'ye satışa çıkan kulaklıklar hakkındaki detaylar, ilerleyen sayfalarda sizleri bekliyor.



Apple AirPods özellikleri – Bağlantı ve Eşleştirme



Öncelikle bu kulaklığın Bluetooth teknolojisini kullandığını belirtelim. iOS yani Apple cihazlarda kullanmak için en az iOS 10 sürümünün yüklü olması gerekiyor. iOS 10 desteklemeyen iPhone modellerinde bu kulaklığı kullanmak mümkün değil.



iPhone modelleri dışında Apple Watch ve Mac cihazlarda da AirPods'u kullanmak mümkün. Son olarak Android cihazlarda da AirPods'un kullanılabildiğini belirtelim.



Apple AirPods özellikleri – Apple W1



Bluetooth destekli olsa da kulaklığın sırrı aslında Apple W1 olarak adlandırılan bir yongada yatıyor. Apple W1 yongası firmanın ilk kablosuz özelliklere destek veren yongası. Bağlantı, güç tasarrufu, eşleştirme ve cihazlar arasındaki geçişten sorumlu olan teknoloji Apple W1 yongası.



Apple AirPods özellikleri – Siri



Apple'ın sesli asistanı Siri, AirPods kablosuz kulaklık tarafından da destekleniyor. Cihaz Android cihazlar tarafından da destekleniyor dedik ancak tüm özelliklerinden faydalanmak için iPhone kullanmak gerekiyor. Parmağınızla ufak bir dokunuş sonucunda Siri aktifleşebiliyor ve tüm fonksiyonları ile kullanılabiliyor. Müzik kontrolü bile Apple Music üzerinden Siri ile yapılabiliyor.



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