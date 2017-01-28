Apple Qualcomm savaşı yeni bir cepheye taşındı. Apple, bu sefer de Çin de Qualcomm'a iki yeni dava açtı. Apple bu iki davada toplam 1 milyar yuan (145,32 milyon dolar) tazminat talep ediyor.



Apple Qualcomm savaşı yeni bir cepheye taşındı. Apple, bu sefer de Çin de Qualcomm'a iki yeni dava açtı. Apple bu iki davada toplam 1 milyar yuan (145,32 milyon dolar) tazminat talep ediyor.



Apple ile dünyanın en büyük çip üreticilerinden Qualcomm arasındaki yasal savaşta yeni bir cephe açıldı. Apple Qualcomm savaşı ilk olarak Apple'ın ABD'de açtığı ve Qualcomm'dan 1 milyar dolar talep ettiği dava ile başlamıştı. Apple bu davada Qualcomm'un patentlerini bir tehdit unsuru olarak kullandığını, piyasada tekel olmaya çalıştığını, lisanslar için gerçekçi olmayan ücretler talep ettiğini ve kendi çiplerini kullanmaya zorladığını iddia etmişti. Apple tarafından yapılan açıklamada Qualcomm'un talep ettiği lisans ücretinin diğer tüm lisansların toplamından 5 kat daha fazla olduğu dile getirildi. Ayrıca Apple'ın Güney Kore devlet kurumlarının Qualcomm'a karşı yaptığı bir incelemede hükümete destek olduğu gereçkesiyle, Qualcomm'un Apple'a lisans vermemekle tehdit ettiği de ortada dolaşan iddialar arasında.



Qualcomm tarafı ise Apple'ın açtığı dava üzerine bunu “Apple'ın Qualcomm teknolojilerine daha az ödeme yapmak için girdiği taktikler.” olarak nitelendirmişti. Ancak görülen o ki Apple, Qualcomm karşısında geri adım atmayı düşünmüyor. ABD'de açılan davayı şimdi de Çin'de açılan iki dava takip etti. Bu iki davada toplam talep edilen tazminat ise 1 milyar yuan. Bu davalarda da Qualcomm sahip olduğu patentleri kötüye kullanmakla suçlanıyor.



Patent konusu teknoloji dünyasının en önemli problemlerinden biri. Özellikle akıllı telefonlarla ilgili bazı önemli alanlarda patentlere sahip olan firmalar çoğu zaman bunları kötü niyetli kullanımla suçlanıyorlar. Bu firmalar da kendileri tarafından geliştirilen teknolojilerden haklı olarak bir kazanç elde etmek istiyorlar. Akıllı telefonlarda olmazsa olmaz özelliklere dair olan bazı patentler tartışma konusu oluyor. Üretim için lisans almak isteyen şirketler patent sahiplerinin isteklerine yasal olarak boyun eğmek zorunda kalıyorlar. Bunun teknolojinin gelişmesine engel olduğu iddia ediliyor. Ayrıca bu patentlerin birer tehdit unsuru olarak kullanıldığı da Apple ve Qualcomm arasındaki davalarda da görüldüğü gibi karşımıza çıkabiliyor. Patent kullanımı konusunda belli bir standart getirilmezse bu ve bunun gibi davaları daha çok göreceğiz gibi duruyor.



